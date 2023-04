Kommunen stimmen für Fusion

Lampertheim. Der nächste Meilenstein auf dem Weg zur Fusion der Lampertheimer Energieried und der Bensheimer GGEW wurde erreicht. Alle beteiligten Kommunen haben zwischenzeitlich ihre Zustimmung für das Vorhaben gegeben. Das sind im Einzelnen: Bensheim, Zwingenberg, Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Seeheim-Jugenheim, Lampertheim und Bürstadt. Die Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung hatte das Vorhaben in ihrer Sitzung am Freitagabend abgesegnet (wir haben berichtet).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das sind sehr gute Nachrichten: Wir liegen voll im Zeitplan und die Fusion ist jetzt zum Greifen nah“, erklären Carsten Hoffmann, GGEW-Vorstand, und Frank Kaus, Geschäftsführer von Energieried. Der letzte Meilenstein, der Notartermin, steht dann im Juli an, so dass die Fusion formalrechtlich zum 1. August umgesetzt werden kann.

Keine Kündigungen geplant

„Wir schaffen mit dem Zusammenschluss ein Stück weit Sicherheit in unsicheren Zeiten. Es entsteht ein neuer Player, der stärker am Markt agieren kann. Davon profitieren am meisten die Kundinnen und Kunden“, erklärt Lampertheims Bürgermeister und Energieried-Aufsichtsratsvorsitzender Gottfried Störmer in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtparlament Neubau des Lampertheimer Bauhofs am besten aus einer Hand Mehr erfahren

Es werde im Zusammenhang mit der Fusion keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Vielmehr sei der Aufbau zusätzlicher Arbeitsplätze geplant. Der Standort am Wilhelm-Herz-Ring in Lampertheim bleibe bestehen und biete weiteres Potenzial. red