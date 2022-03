Kommunaler Klimaschutz im Fokus

Lampertheim. Franz Korb bleibt Vorsitzender des Lampertheimer CDU-Stadtverbands. „Ich habe große Lust auf die anstehenden Aufgaben und bedanke mich für das überragende Vertrauen, das in mich gesetzt wird“, sagte Korb im Anschluss an die Wahlen. Als Stellvertreter wurden bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend in der Zehntscheune Björn Hedderich und Edwin Stöwesand bestimmt. Neben den Wahlen berichtete der Vorstand über die Entwicklungen in den vergangenen beiden, von Corona geprägten Jahren.

Neue Herausforderungen

Nach einer kurzen Begrüßung der Besucher blickte Franz Korb auf die Jahre 2020 und 2021 zurück. Während Corona-bedingt unter anderem die Feier zum 75-jährigen Bestehen des Stadtverbandes ausfallen musste, hoffen die Lampertheimer Christdemokraten nun wieder auf bessere Zeiten. „Wir freuen uns auf eine Zeit ohne Masken und mit hoffentlich weniger Vorschriften“, erklärte Korb. Gleichwohl werde die Gesellschaft durch den Krieg in der Ukraine vor neue Herausforderungen gestellt. „Die verschiedenen Aufgaben, die vor uns stehen, werden uns etwas kosten. Aber unsere Art zu leben, unsere Demokratie und unsere Freiheit stehen auf dem Spiel und müssen geschützt werden“, sagte Korb.

Auch der CDU-Ortsverband Hofheim war von den Folgen der Pandemie stark betroffen. Viele Veranstaltungen mussten hier ebenfalls abgesagt werden, berichtete Bernhard Hossner. Er hofft allerdings, dass die gewohnten Termine 2022 wieder stattfinden können. Björn Hedderich berichtete von einem Minus von insgesamt fünf Mitgliedern. Allerdings konnte der Stadtverband laut Hedderich in den vergangenen beiden Jahren auch zwölf neue Mitglieder für die CDU gewinnen.

Fraktionsvorsitzender Alexander Scholl zog ein positives Fazit. „Während der Kommunalwahl haben wir einen engagierten Wahlkampf geführt und konnten unser Ergebnis gegenüber 2016 verbessern. Wir haben den Abstand zur stärksten Fraktion in Lampertheim auf ein Minimum reduziert, und das ist ein echter Erfolg.“ Scholl skizzierte die Schwerpunkte, auf die sich der CDU-Stadtverband nun konzentrieren wolle. Im Zentrum sollen dabei der kommunale Klimaschutz sowie die Entwicklung der Stadt Lampertheim stehen. „Wir müssen in vielen Bereichen planerische Grundlagen schaffen, um in den Folgejahren gute Ergebnisse präsentieren zu können“, sagte der Fraktionschef.

Nach dem Bericht von Schatzmeister Rainer Stöckel standen die Neuwahlen auf dem Programm. Von 33 anwesenden Personen waren dabei 28 stimmberechtigt. Der bisherige Schriftführer Patrick Rupp wird diese Rolle auch in Zukunft übernehmen. Marco Knecht wurde von den Parteimitgliedern einstimmig zum Schatzmeister gewählt. Stellvertretender Vorsitzender Björn Hedderich bleibt weiterhin Mitgliederbeauftragter. Margareta und Werner Hofmann, Thiemo Fojkar, Julia Hinz, Susanne Volkert und Stefan Griesheimer wurden von der Versammlung als Beisitzer bestätigt.

Nach einem Grußwort des Landtagsabgeordneten Alexander Bauer wählte die Versammlung Torsten Volkert und Lisa Galvagno als Rechnungsprüfer. Außerdem wurden 24 Delegierte für den Kreisverbandsausschuss bestimmt.

