Kommission und Beirat

Lampertheim. Die Mitglieder des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses haben sich einstimmig für die von der Verwaltung erstellte Besetzungsliste der Integrationskommission ausgesprochen. Alle Kommunen, in denen kein Ausländerbeirat gewählt wird, sind laut Hessischer Gemeindeordnung (HGO) aufgefordert, eine solche Kommission zu bilden. Sie soll die Organe der Kommune in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen, beraten. Die Stadtverwaltung hatte in der Migrationsarbeit tätige Organisationen aufgerufen, Migranten und Migrantinnen für diese Aufgabe zu werben. Außerdem gab es eine Plakataktion und gezielte Ansprachen.

Auf der Vorschlagsliste stehen folgende Personen: Angelo Accascio (Italien), Gulalam Alami (Afghanistan), Beizaui Nayges (Iran), Justina Vaice (Litauen), Ali Habib (Pakistan), Mikhael Mena (Ägypten), Mohamed Abdulahi (Somalia), Jiyan Hagi (Syrien), Serkan Öztas (Türkei), der Sportcoach der Stadt Lampertheim Lancine Diallo (Guinea). Als Nachrücker werden Aiman Bnshi (Syrien), Touran Chaharmahali (Iran) und Tammam Obaido (Syrien) vorgeschlagen. Für die Fraktionen werden Christiane Krotz (SPD), Julia Hinz (CDU), Marilyn Menger (Grüne) und Melanie Krämer (FDP) in der Kommission mitarbeiten, deren Vorsitz laut Magistratsbeschluss der Erste Stadtrat Marius Schmidt als zuständiger Dezernent übernimmt.

Dem Behindertenbeirat sollen auf Vorschlag des Magistrats folgende Lampertheimer Bürger angehören: Thomas Gentgen, Ulrike Gliem, Jochen Halbauer, Manfred Kempf, Daniela Reiprich, Ansgar Schneider, Maurice Weidner und Zbigniew Zalucki. Andreas Dexler von der Stabsstelle Soziales wird die Verwaltung vertreten. Außerdem werden die AWO, die Caritas, die Lebenshilfe, der Sozialverband VdK, die Bewegungssportgemeinschaft und die Nieder-Ramstädter Diakonie Vertreter oder Vertreterinnen in das Gremium schicken. swa