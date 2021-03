Lampertheim. Jede Kommune in Hessen mit mehr als 1000 ausländischen Einwohnern ist aufgefordert, entweder einen Ausländerbeirat wählen zu lassen oder eine Integrationskommission zu bilden. In Lampertheim leben nach Informationen der Stadtverwaltung aktuell mehr als 5000 ausländische Mitbürger. Ihr Anteil habe in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. „Daher ist die Zeit gekommen, dieser Bevölkerungsgruppe im Sinne der Bürgerkommune eine eigene Vertretung zu geben, nachdem wir seit nahezu 20 Jahren keinen Ausländerbeirat formieren konnten“, sagt Erster Stadtrat und Sozialdezernent Marius Schmidt.

Die Kommission soll aus 14 Mitgliedern bestehen, wobei mindestens die Hälfte sachkundige Bürger sein müssen. Die in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen erhalten jeweils einen Sitz. Der Vorsitz der Kommission obliegt dem Ersten Stadtrat. „Die Stadt Lampertheim sucht sachkundige Bürger, die die Interessen der Migranten politisch vertreten wollen. So hat die Kommission unter anderem Anhörungs- und Antragsrecht in den politischen Gremien und muss bei allen Entscheidungen, die insbesondere auch Migranten in Lampertheim betreffen, beteiligt werden“, so Andreas Dexler, Leiter der Stabsstelle Soziales.

Sachkundige Bürger sind gemäß Hessischer Gemeindeordnung Bürger mit ausländischem Pass, mit doppelter Staatsangehörigkeit oder in Deutschland eingebürgerte Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bewerben kann man sich über einen Steckbrief, der auf der Homepage der Stadt Lampertheim unter: www.lampertheim.de/de/lampertheim/unsere-stadt-fuer/Fluechtlinge-und-Migranten/ zum Download bereit steht. Der Steckbrief kann auch vom Magistrat der Stadt angefragt werden. Kontakt: Stabsstelle Soziales, Andreas Dexler, Telefon 06206/9 35-4 72 oder andreas.dexler@lampertheim.de. red