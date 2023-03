Die Volkshochschule Lampertheim lädt am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr zum Bildvortrag „Kommissar Dupin ermittelt in der Bretagne“ in den Sitzungssaal des Alten Rathauses, Römerstraße 104, in Lampertheim ein. Referent ist Ulrich Leist. Er präsentiert Orte und Regionen, die in den Kriminalromanen von Jean-Luc Bannalec vorkommen. Der passionierte Fotograf ist langjähriger Referent bei der

...