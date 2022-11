Könner spielen ihre liebsten Songs

Lampertheim. Lampertheim. Sie sind alle große Fans. Und deshalb haben sie für diesen besonderen Abend ihre absoluten Lieblingstitel ausgesucht: Die Musiker Initiative Lampertheim, kurz MIL, lud zum Pink-Floyd-Abend in den Schwanensaal - und die Zuschauer erschienen zahlreich. Dass die sieben Musiker um Sängerin Melanie Haag große Fans der Band sind, konnten die Besucherinnen und Besucher spüren: Es herrschten beste Qualität und Stimmung.

Die MIL brachte das Publikum mit der facettenreichen Musik zum Staunen. Die Musikvielfalt der erfolgreichen Rockband Pink Floyd arbeiteten die Akteure akribisch heraus. „Wir spielen heute Best of Pink Floyd und die Songs, die uns am besten gefallen“, sagte Projektleiter Matthias Klöpsch und freute sich über die volle Hütte. „Vor allem an der Abendkasse sind noch viele Eintrittskarten weggegangen“, erklärte die städtische Mitarbeiterin von cultur communal, Gabi Wesp.

Klöpsch schickte Genesungsgrüße an seine Kollegin Barbara Boll, die den Event nicht als Bühnenakteurin mitfeiern konnte. Als Tontechniker war Helmut Wehe aktiv, ebenso der Fachmann für Licht, Uwe „UFG“ Gerhard.

„Sparen uns die Moderation“

Indessen hatte sich der bekennende Pink-Floyd-Anhänger Jürgen Sassmann im Fanshirt einen Stehplatz an der Bühne gesichert, um nah dabei zu sein. „Wir machen Kunst, und ihr könnt genießen. Es soll voll und ganz um die Musik gehen, und deshalb sparen wir uns die Moderation“, sagte Klöpsch - und der Gitarrist und Sänger legte prompt los. Mit „Welcome To The Machine“, dem von Roger Waters geschriebenen Song, der im Jahr 1975 veröffentlicht wurde und dem Album „Wish You Were Here“ entstammt.

Flo Kaether griff sich derweil seine Akustikgitarre, um einen besonders klaren Klang zu erreichen. Bei „Pigs On The Wing“ übernahm der Gitarrist mit Sängerin Melanie Haag die Hauptstimme. Das Duo ergänzte der singende Gitarrist Bernd Hocker.

Im Lichtnebel, im hinteren Bühnenteil, verschwand gelegentlich Frank Willi Schmidt, doch seine Präsenz war deutlich zu hören. Schmidt ist auch als Bassist in der Kategorie Klassik unterwegs. Das Lampertheimer Multitalent spielt jedoch auch leidenschaftlich in der Rockszene. Patrick Schneller trommelte auf seinem Drumset, was das Zeug hielt, um den Songs die Form zu geben. „Ich bewundere auch den Keyboarder Patrick Embach und seinen Sound“, schwärmte der Pianist Frank Hurrle im Zuschauerraum. Schließlich hatte der Bürstädter Embach „richtig schwer an seinen drei Keyboards zu arbeiten.“

Viel Jubel

Beim Titel „Money“, mit dem Haag begeisterte, kamen auch Michael Gilb und seine Posaune zum Einsatz und setzten Spezialeffekte. Als das Konzertalbum „The Wall“ angerissen wurde - die Veröffentlichung war im November 1979 -, griffen die Zuschauenden zu ihren Handys, um Aufnahmen zu machen.

Jubel schallte den Bühnenakteuren für das Dargebotene entgegen: Die autonome Stilrichtung unter den Einflüssen von progressiver Musik und Blues sowie die Auseinandersetzung mit kritischen Themen in den Texten begeisterten die Zuschauer enorm.