Kochkäs zum Jubiläum

Lampertheim. Sein 15-jähriges Bestehen feierte 1996 der Frauenchor des MGV 1840 und nahm das Jubiläum zum Anlass, nicht nur wie sonst üblich bei Würstchen, Steaks und Pommes zu feiern, sondern auch mal regionaltypische Speisen anzubieten. Kochkäs, Handkäs – beides mit Musik, deftige Schinkenbrote, sowie Kochkässchnitzel anbieten, so die Idee und die Umsetzung des Speisenangebots anlässlich der ersten Feier. Diese wurde doch mit einigen Bauchschmerzen geplant. Dazu gehörte natürlich stilgerecht Äppelwoi vom Fass. Das Konzept wurde begeistert von den Fans des MGV aufgenommen und wurde zu einer Erfolgsgarantie – und einer festen Größe im Vereinsleben.

Am Samstag fand in der Notkirche mittlerweile die 26. Veranstaltung unter diesem Konzept statt. Bei der Begrüßung der Gäste konnte der Vereinsvorsitzende Holger Schneibel denn auch zufrieden in die Runde schauen. Die Mitglieder befreundeter Vereine waren genauso vertreten, wie auch Kulturamtsleiter Rolf Hecher oder der CDU Fraktionsvorsitzende Alexander Scholl. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, Stehtische mussten aushelfen, um den Andrang gerecht zu werden. Erfreut bedankte er sich bei den Gästen für ihre Treue zum Fest, denn immerhin hatte seit 2020 pandemiebedingt keine derartige Veranstaltung stattgefunden. Viel Musik versprach der Vorsitzende den Gästen und das nicht nur für den Käs, sondern auch als Ohrenschmaus.

Auftritt der Chöre

In der Folge traten die Chöre des MGV in wechselnden Besetzungen auf und demonstrierten mit ihren Vorträgen das Singen nicht nur unterhält, sondern auch für jeden Spaß und Freude bedeutet. Der gemischte Chor des MGV unter der Leitung von Elisabeth Seidl machte den Anfang und wünschte dem Publikum musikalisch einen guten Tag und eine schöne Zeit. Auch der folgende Männerchor wollte mit einem musikalischen Gruß nicht zurückstehen und erinnerte zusätzlich mit dem alten Volkslied „Nun lässt der Lenz uns grüßen“ an die schönste Jahreszeit. Mittlerweile hatten sich die Schlangen am Kochkäsbuffett gelichtet, dafür schwebte über dem Saal der unverkennbare Duft des Produktes, der je nach Reifegrad unterschiedlich intensiv ist. Doch nicht nur musikalisch, sondern auch an die Dialektfreunde hatte man gedacht. Kalle Horstfeld und Kerstin Zecher von den „Lombadda Babbler“ waren zu einem Vortrag eingeladen worden und Horstfeld nutzte erst mal die Gelegenheit, die Gründungsgeschichte des Vereins ausführlich darzulegen. Dann wurde es aber ernst mit der Sproach, denn Kerstin Zecher trug das Gedicht „Zeje Finga uffs Herz“ von Willi Bock vor, eine Liebeserklärung an die gute alte Zeit und die Liebe zu Lampertheim. Ein Auswärtiger wird wahrlich nicht alles verstanden haben.

Kalle Horstfeld schilderte anschließend den Alltag eines „frischen“ Rentners, der sich erst an die vielfältigen Aufgaben seines neuen Daseins gewöhnen muss. Zum besseren Verständnis des Gesprochenen bekam Holger Schneibel ein Lampertheimer ABC geschenkt, wo er bei Verständigungsbedarf nachschlagen kann. Musikalisch ging es erst mal weiter mit dem mitgliederstärksten Chor des MGVs des Chor Joyful. Mit dem Beitrag „Lasse redn“ übte man etwas Zeitkritik, trug aber auch das altbekannte „Only you“ vor. Auch das Publikum wurde gesanglich gefordert. Elisabeth Seidl am Klavier intonierte das Lampertheimer Lied, der Text lag auf den Tischen bereit und so konnte der Saal problemlos mit schmettern.

Indessen war der Bedarf auf abschließenden Kaffee und Kuchen gestiegen und alles harrte auf den traditionellen Auftritt der Bembel-Sänger. Wie immer zogen Peter Medert, Holger Schneibel, Bernd Menges und Hans-Ludwig Griesheimer unter dem Motto „Fahrende Musikanten“ in den Saal ein und erfreuten mit Liedern wie „Lewwerworscht“ oder Äppler im Geribbde“. Natürlich durfte auch das „Lampertheimer Spargellied“ zum Schluss nicht fehlen, wer konnte sang mit, der Applaus war den Bemblern am Ende sicher. Holger Schneibel zeigte sich am Ende der Veranstaltung erfreut, aber auch erleichtert. „Es war ein großer Aufwand für uns, aber es hat auch wieder Spaß gemacht“, resümierte er.