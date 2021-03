Lampertheim. Mit den Kommunalwahlen am 14. März ist auch für die sozialliberale Koalition Schluss. Dabei scheinen die Verstimmungen rund um die Nicht-Wiederwahl Jens Klinglers als Ersten Stadtrat bleibende Schäden im Binnenverhältnis der beiden Parteien hinterlassen zu haben. Spätestens mit den verbalen Scharmützeln in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zwischen FDP-Spitzenkandidat Fritz Röhrenbeck und der scheidenden Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass (SPD) scheint das Tischtuch zerrissen. Eine Zusammenarbeit nach den Wahlen rückt in weite Ferne.

„Das Thema hat sich erledigt“, machte Jens Klingler am Rande eines Wahlkampftermins klar, „noch so eine Sitzung hätten wir uns nicht mehr gegeben“. Der Ärger ist in Teilen der Fraktion, die bis zuletzt öffentlich zum Bündnis gestanden hatte, noch nicht verraucht. „Politik muss verlässlich sein – nicht nur drei Jahre, sondern eine ganze Legislaturperiode“, so Klingler. Auch Christiane Krotz meint, die demokratischen Spielregeln seien „an manchen Stellen mit Füßen getreten worden“. Sie wertete die letzte Sitzung auch als persönlichen Affront gegenüber der langjährigen Kommunalpolitikern Brigitte Stass. ksm