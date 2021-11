Knoten platzt: A-Jugend siegt

Lampertheim. Im Heimspiel gegen die Jugendspielgemeinschaft Riedstadt feierte die A-Jugend des TV Lampertheim (TVL) in der Fußball-Gruppenliga ihren ersten Sieg in dieser Saison. Die Gastgeber legten förmlich los wie die Feuerwehr, gleich die erste Chance saß. Nach einer Flanke nickte Jan Wesp zum 1:0 ein (10.). Es dauerte dann allerdings einige Zeit, bis Marcel Paul Mlynek, der nach einer Riedstädter Kopfballabwehr aus 25 Metern Torentfernung direkt abzog, auf 2:0 erhöhte (32.). Keine drei Minuten später spielte Gerrit Wiemer den Ball durch die Schnittstelle der Abwehr auf Kevin Weinlein, der zum 3:0 einschob. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Jan Wesp sein zweites Tor an diesem Tag und erhöhte auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel nahm der TVL das Tempo etwas heraus, ohne dabei die Spielkontrolle zu verlieren. Die Gastgeber ließen gute Torgelegenheiten ungenutzt. Zur Freude von TVL-Trainer Giuseppe Santangelo nutzte Tim Jäger in der 83. Minute eine weitere Chance zum 5:0-Endstand, wodurch der TVL den letzten Tabellenplatz verlassen konnte.

Knappe Niederlage für C1

In einer äußerst intensiv geführten Begegnung unterlag die C1 der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld den Gästen der JSG Schwanheim/Zwingenberg mit 0:1-Toren. Beide Teams kämpften um jeden Zentimeter. Dabei setzten die Gastgeber auf schnelle Kombinationen, bauten taktische Dreiecke auf und versuchten, den Gegner auszuspielen. So gelang es dem Team von Frank Bauer und Bernhard Kurpiers, mehrmals gefährlich das Tor der Bergsträßer zu bedrohen. Die Gäste warfen sich in die Zweikämpfe, störten und erarbeiteten sich ebenfalls ihre Chancen. Zu Toren bis zur Pause reichte es für keines der beiden Teams. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lampertheim das Tempo und kam weiterhin zu zahlreichen Torchancen. Die Gäste, denen der Kräfteverlust anzumerken war, spielten nur noch auf Konter. Einen dieser Gegenstöße konnten sie in der 61. Minute zur überraschenden Führung verwerten. Die Lampertheimer Trainer versuchten, ihr Team nach vorne zu peitschen, das Tempo weiter hoch- und dagegenzuhalten. Doch das alles brachte nichts, es blieb beim unglücklichen 0:1.

Die D1 der JSG bezog beim FC Starkenburgia Heppenheim 2 eine 3:4-Schlappe. Ausschlaggebend für die vermeidbare Niederlage war die Anfangsviertelstunde, die von den Gästen komplett verschlafen wurde. Drei Tore legten die Kreisstädter in dieser Phase vor. Über den Kampf fand die Mannschaft der JSG zurück ins Spiel und konnte durch die Tore von Brian Keil und Majus Poviliunasbis zur Halbzeit auf 2:3 verkürzen. Sogar der Ausgleich lag im Bereich des Möglichen. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste spielbestimmend, fingen sich aber durch einen Sonntagsschuss schnell das 4:2 ein. Die JSG hielt erneut dagegen und kämpfte sich durch Leon Pascal Gleißner zum 3:4 heran. Für den Ausgleichstreffer reichte es nicht mehr. fh