Knappe Kassen - drohende Einschnitte

Lampertheim. Ob die von der Stadtverwaltung geplante Erhöhung der Grundsteuer von 460 auf 700 Prozentpunkte tatsächlich kommt, wird zunehmend fraglich. Nachdem bereits die Lampertheimer Sozialdemokraten ihre Ablehnung für das Vorhaben angekündigt haben, legen nun auch die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP, die die Mehrheit im Stadtparlament darstellen, alternative Anträge zum Plan von Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) vor.

Bei der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Freitag, 16. Dezember, soll über drei gemeinsame Anträge abgestimmt werden, die unter den Überschriften „Einsparungen“, „Erträge, Steuern, Gebühren“ und „Überarbeitung Vereinsförderung“ alternative Wege bei der Haushaltskonsolidierung aufzeigen sollen. Das bedeutet allerdings nicht, dass CDU, Grüne und FDP auf eine Erhöhung der Grundsteuer B verzichten wollen. So soll der Satz von 460 auf 580 Prozentpunkte angehoben werden. „Das ist ein realistischer Wert der Anhebung, den wir auch brauchen“, sagte CDU-Fraktionschef Alexander Scholl. Der Schritt würde aus Sicht der Parteien 1 280 000 Euro zusätzlich einbringen. Da auch die SPD im Stadtparlament über eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B abstimmen lassen will - und zwar auf 525 Punkte - müssen die Lampertheimer davon ausgehen, dass die Abgabe auf alle Fälle steigt. Wenn wohl auch nicht so massiv, wie das die Stadtverwaltung vorschlägt.

Bürgermeister Gottfried Störmer hatte jüngst in einem Interview mit dem „Südhessen Morgen“ darauf hingewiesen, dass die geplante Erhöhung der schwierigen Finanzsituation geschuldet sei. „So haben wir es aufgrund des Kriegs in der Ukraine beispielsweise mit einer massiven Erhöhung der Energiepreise zu tun. Das belastet natürlich auch Kommunen.“ Ebenso seien etwa Baukosten enorm gestiegen. „Unsere eigenen Anstrengungen zu Sparen sind ausgereizt“, fügte er hinzu.

Die Verwaltung habe in den vergangenen sieben Jahren immer wieder bei den Fraktionen im Stadtparlament für geringere Erhöhungen der Grundsteuer B geworben und auf die schwierige Situation aufmerksam gemacht. „Vergeblich, die Politik hat eine Erhöhung abgelehnt,“ sagte Störmer.

Wird Kinderbetreuung teurer?

Doch auch wenn nun alle Fraktionen eine moderate Erhöhung der Grundsteuer B befürworten - es gibt deutliche Unterschiede zwischen CDU, Grünen und FDP auf der einen Seite und den Sozialdemokraten. So will die SPD beispielsweise auch die Gewerbesteuer auf 395 Punkte erhöhen, so dass mehr Geld in die städtische Kasse gespült wird.

Das lehnen die anderen drei Parteien ab. „Das wäre nicht seriös. Denn die Gewerbesteuer ist schwer planbar. Daher gibt es hier große Unsicherheiten“, sagte etwa Stefan Nickel von den Grünen. Auch lehnt er die Idee der Sozialdemokraten ab, das drohende Defizit durch eine Tilgungspause bei der Bezahlung alter Kredite bei der Hessenkasse zu stopfen. „Ein populistischer Antrag“, wie Nickel findet.

Dafür bringen CDU, Grüne und FDP etwa eine Erhöhung der Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und höhere Gebühren für die Kinderbetreuung ins Spiel. Sowohl für die Altersgruppe unter drei Jahren als auch darüber sollen die Gebühren von April 2023 an um 20 Euro monatlich steigen. Davon verspricht sich das Parteien-Trio Einnahmen von 180 000 Euro. „Ich denke, da können wir etwas anheben, ohne den Bogen zu überspannen“, sagte Alexander Scholl (CDU) und wies darauf hin, dass die Kostendeckung nicht gegeben sei.

Im Antrag zum Thema „Einsparungen“ fordern CDU, Grüne und FDP das Förderprogramm „Klimafreundliches Lampertheim“ auf eine Summe von 30 000 Euro zu stutzen. Auch wollen die drei Parteien beim Posten „Sach- und Dienstleistungen“ eine Million Euro einsparen. „Die Einsparungen sind aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erbringen“, heißt es.

Nicht weniger ambitioniert ist die Nennung von 14 Bereichen, die der Magistrat für mögliche Einsparungen in den Blick nehmen soll. Dazu zählt eine Kosten-Nutzen-Analyse über eine Abgabe der Lampertheimer Volkshochschule an die Kreisvolkshochschule. Auch städtische Zuschüsse für die Schülerbetreuung sowie die Wohnbauförderung sollen auf den Prüfstand. „Wir wissen, dass wir uns damit nicht beliebt machen. Wir wollen das aber in einem gemeinsamen Miteinander gestalten“, sagte FDP-Chef Gernot Diehlmann.

Bemerkenswert ist ein weiterer Antrag - es handelt sich mitnichten um einen Haushaltsantrag - zur „Überarbeitung der Vereinsförderung“. Darin fordern die Fraktionen den Magistrat auf, die Vereinsförderrichtlinie „mit dem Ziel einer dauerhaften Kosteneinsparung“ ab dem Haushaltsjahr 2024 anzupassen.

Die Stadtverwaltung hatte darauf hingewiesen, dass sie zurzeit auf eine Vereinsförderung von etwa 1,3 Millionen Euro im Jahr kommt. „Etwa ein Drittel davon zahlen wir für Vereine aus. Außerdem zahlen wir für die Pflege von Sportanlagen und Hallen eine gute Million Euro“, sagte Bürgermeister Störmer. Das könnte sich nun ändern.