Klimaziele für Betriebe verpflichtend

Lampertheim. Die Grundstücke im Gewerbegebiet Wormser Landstraße sind inzwischen bebaut. Nun plant die Stadt eine Erweiterung des Gebiets um einen zweiten Bauabschnitt. Derzeit lägen keine Planungen für weitere Erschließungsmaßnahmen vor, erwiderte Bürgermeister Gottfried Störmer im Bauausschuss auf eine Anfrage von Helmut Hummel (FDP). Dieser hatte zuvor weitere Planungsmaßnahmen über den zweiten Bauabschnitt für „logisch“ erklärt, gebe es doch bereits mehr Interessenten an einer Gewerbeansiedlung als verfügbare Grundstücke.

Das Gewerbegebiet an der Wormser Landstraße. © Bernhard Zinke

Weil sie Bauherrn an der Wormser Landstraße künftig zur Installation von Photovoltaik respektive einer Dachbegrünung verpflichten will, brachte die SPD in der Bauausschusssitzung einen Antrag ein. Dieser könnte nach Einschätzung von Bürgermeister Störmer, der darin von Bau-Fachbereichsleiterin Anne Wicke unterstützt wurde, das Bebauungsplan-Verfahren verzögern. Störmer schlug stattdessen vor, eine entsprechende Klausel in die Vertragsvereinbarungen zwischen der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL) als Grundstücksverkäuferin und dem jeweiligen Gewerbebetrieb aufzunehmen.

Klausel in Verträgen

Darüber erzielte der Bauausschuss zwar weitgehend Einvernehmen. SPD-Fraktionschef Jens Klingler bestand aber darauf, dass eine solche Vereinbarung Bestandteil des Bebauungsplans werden solle, sofern Klarheit darüber bestehe, dass hierdurch keine weiteren Verzögerungen – etwa durch eine neuerliche Offenlage – in Kauf zu nehmen seien. Über den Änderungsantrag der SPD wurde im Ausschuss mehrheitlich positiv beschieden.

Bürgermeister Störmer informierte anderntags den Haupt- und Finanzausschuss darüber, dass der Bebauungsplan tatsächlich nochmals offengelegt werden müsse, sollten Photovoltaik und Dachbegrünung als verpflichtend in die Planung aufgenommen werden. Infolgedessen soll diese Klausel alternativ nun fester Vertragsgegenstand zwischen der SEL und ansiedlungswilligen Betrieben werden.

Sorge über Verkehrsaufkommen

Unterdessen sorgte sich Petra Brandt (SPD) um das prognostizierte Verkehrsaufkommen rund um das erweiterte Gewerbegebiet in Höhe von täglich 12 800 Fahrzeugen. Die Zahl beruht nach Angaben von Bauamtsleiterin Wicke indessen auf Schätzungen. Sie lasse sich erst konkretisieren, sobald feststehe, welche Arten von Gewerbebetrieben sich an der Wormser Landstraße neu ansiedelten.

Bürgermeister Störmer informierte den Ausschuss darüber, dass neben dem ersten auch der künftige zweite Bauabschnitt an den Öffentlichen Nahverkehr angebunden werde. urs