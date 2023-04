Klimaschutz ist Thema im Ausschuss

Lampertheim. Auf der Tagesordnung des Umwelt-, Mobilitäts- und Energieausschusses stehen am Mittwoch, 3. Mai, verschiedene anspruchsvolle Themen. So erhalten die Mitglieder des Gremiums von 19 Uhr an etwa einen Bericht zur Energie- und Treibhausgasbilanz sowie zu einer damit einhergehenden „Potenzialanalyse“.

Den Angaben zufolge geht es im Sitzungssaal des Stadthauses auch um die „Darstellung der Projektorganisation“ für die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt.

Zudem wird über die Neuausschreibung des Linienbündels Lampertheim diskutiert sowie über das städtische Förderprogramm „klimafreundliches Lampertheim“ berichtet. Dabei spielt der Annahmestopp der Förderanträge für Photovoltaik-Anlagen eine besondere Rolle, da in diesem Jahr kein Geld aus dem Haushalt dafür zur Verfügung steht. Außerdem werden aktuelle Schritte zur Verkehrssicherung an der Heidetränke erörtert. Bei den Buchen rund um die Erholungsanlage besteht die Sorge, dass abbrechende Äste für Gefahr sorgen könnten. red