Kleintierzüchter zeigen Einsatz

Hofheim. Im Vereinsheim auf der schmucken Clubanlage fanden sich die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins zur Jahreshauptversammlung ein, zu der Manfred Russ begrüßte. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder bilanzierte der Vereinschef das von der Corona-Pandemie überschattete Jahr 2021, in dem das Vereinsgelände für die Öffentlichkeit komplett geschlossen blieb.

52 Mitglieder zählt der Verein, unter ihnen elf Aktive. Von den vorhandenen 18 Pachtgrundstücken waren zwölf verpachtet, sechs lagen brach. Einnahmen aus Veranstaltungen entfielen komplett, auch das Vereinsheim konnte nicht vermietet werden. Diese finanziellen Verluste konnten durch Verpachtungen und Mitgliedsbeiträge kompensiert werden.

Um die Arbeitseinsätze besser planen und durchführen zu können, hat der Verein mittlerweile in Maschinen investiert: Rasenmäher, Heckenschneider und Freischneider wurden angeschafft. Verantwortlich für die Instandhaltung der von Oliver Piee angeschafften Geräte ist Volker Lameli. In den durchgeführten Arbeitseinsätzen wurde der Schwerpunkt auf die Außenanlage und die leerstehenden Parzellen gelegt. Im Sommer wurde für die Vereinsmitglieder ein Sommergrillfest durchgeführt, was großen Anklang fand und voraussichtlich 2022 wiederholt wird.

Die Lokalschau konnte nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Für die Organisation und Durchführung bedankte sich Manfred Russ bei Norbert Kaiser und Alexandra Lameli. Fortschritte macht die Rattenbekämpfung auf dem Vereinsgelände dank der auf dem gesamten Gelände verteilten Köderboxen, um deren Pflege sich Kurt Kersten kümmert. Geplant ist in nächster Zeit den Sockel des Vereinsheims und die Innenräume zu streichen. Desweiteren muss das Podest saniert werden. Die sechswöchigen Impfungen und die jährliche Tierarztbegehung wurden von Alexandra Lameli betreut und organisiert. Zuchtwart Norbert Kaiser hob positiv die Artenvielfalt auf dem Gelände hervor. Mittlerweile sind elf verschiedene Hühner- und drei Taubenrassen vertreten. Norbert Kaiser hofft, dass in diesem Jahr die Lokalschau wieder für die Öffentlichkeit zugängig sein wird.

Hans Neun und Tino Fender haben die Kasse geprüft, die Buchführung war tadellos und einwandfrei, die Entlastung fiel einstimmig aus. Einstimmig votierte die Versammlung für Alexandra Lameli als erste Schriftführerin. Ebenso einstimmig wurde Anja Püschel-Heiser als zweite Schriftführerin gewählt. Neue Kassenprüfer sind Tino Fender und Hans Neun. Aktuell kann das Vereinsheim nur von Mitgliedern gemietet werden. Hans Neun erklärt sich bereit, die Vermietung des Vereinsheims zu steuern. Zukünftig sind 20 Euro für nicht geleistete Arbeitsstunden von den Mitgliedern zu zahlen. fh