Kleiner Ring, viele Informationen

Lampertheim. Klaus Hillerich, der ehrenamtliche Weißstorch-Betreuer, ist wie schon im vergangenen Jahr von einem Fernsehteam umringt. Das Team filmt ihn bei seiner Arbeit im Lampertheimer Vogelpark, wie er die große Leiter im Ziegengehege aufstellt und hoch hinauf zum Storchennest emporsteigt, um die Jungstörche zu beringen. Kurz hält Hillerich ein Junges in die Höhe, damit der Kameramann ihn und das Küken gut einfangen kann.

Als Hillerich wieder mit beiden Beinen auf dem Boden steht, gibt er der Redakteurin ein Interview. Der Storchen-Beringer und der Lampertheimer Vogelpark sind beliebt bei den Medien. Schließlich ist Hillerich im Auftrag der Vogelwarte Helgoland unterwegs und vom Institut für Vogelforschung hat der Ehrenamtliche auch die Ringe erhalten. „Anhand der Verfolgung der angegebenen Nummern auf den Ringen erkennen wir die Lebensgeschichte der Störche sowie das Zugverhalten“, erklärt Hillerich. Sein Kollege Ernst Achenbach unterstützt den Beringer.

Auch Hubert Suchanek verfolgt das Geschehen. Er ist Mitglied des Vogelparks und Drohnenpilot. Vorsichtig lässt er seine Drohne mit gebührendem Abstand über den Horst fliegen und schießt aus der Entfernung die Fotos. „Wir haben 17 Nester mit 18 Jungen. In zwei Horsten sind noch Eier zu sehen, die von den Altvögeln sicherlich noch ausgebrütet werden“, gibt Suchanek den Bestand bekannt. „Dieses Jahr haben wir in Lampertheim weniger Jungstörche“, erklärt Achenbach. Er zeigt ein Storchenei, das nicht ausgebrütet wurde. Es ist so groß wie ein Gänseei. „Wir haben es in einem Nest gefunden, indem drei Jungtiere liegen.“ Klaus Hillerich wird dies ausblasen und aufheben“, weiß Achenbach.

Da ist von Hillerich zu hören: „Ich brauche Ringe“, und Achenbach reicht ihm das Gewünschte. Dann erläutert er weiter: „Da wir ein gerades Jahr haben, werden die rechten Beinchen mit den Kunststoffringen beringt. Der Plastikring kommt höher, damit er aus der Entfernung besser abgelesen werden kann.“ Wenn beide Elternteile unberingt sind, erhält der Nachwuchs rechts oberhalb der Zehen einen Aluminiumring. Das alles seien die Vorgaben der Vogelwarte Helgoland.

In einem Horst entdeckt Hillerich viele Gummiringe verschiedener Farben und schon sind die Männer missgestimmt. Der Storch habe Würmer vermutet und die Gummis in sein Nest getragen, denken Hillerich und Achenbach. Keiner weiß, ob der Altvogel oder die Küken davon genascht haben. „Ein Storch schluckt seine Beute herunter und nach dem Fressen speit er aus, was er nicht verdauen kann. Das heißt, Gewölle“, sagt Achenbach. Er hat unterhalb eines Nestes solch eines gefunden und nimmt es auseinander. Zum Vorschein kommt ein Panzerteil von einem Krebstier. Die Betreuer wollen sich gar nicht vorstellen, was passieren kann, wenn ein Storch Gummiringe hochwürgen und ausspeien möchte. Denn der Magen könne dabei verstopfen. „Noch schlimmer wirken Kunststoffschnüre, wie sie für Zwiebelnetze verwendet werden“, betont Hillerich. Er habe schon Störche von solchen Schnüren befreit. Die Großvögel laufen über Felder sowie Wiesen und dort könnten sie den Unrat aufschnappen. „Wir haben in Nestern auch schon FFP2-Masken gefunden“, sagt Hillerich und jetzt kann er wieder lächeln.

Zum Abschluss wird noch das Junge vom Senderstorch Ruby beringt. Einige Nester sind von der Leiter her nicht zu erreichen und darum kann dieser Nachwuchs nicht beringt werden. roi