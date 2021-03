Kleine Piraten auf Schatzsuche

Lampertheim. Manch Lampertheimer wird sich gewundert haben, als er in den vergangenen Wochen immer wieder kleine Piratinnen und Piraten durch die Innenstadt ziehen sah. Bei der Meute handelte es sich um Kinder der Kita Pater Alfred Delp mit ihren Familien, die auf der Suche nach einem Schatz waren. Der Elternbeirat hatte die kleine Schatzsuche arrangiert. „Die Idee dazu hatten wir während des Lockdowns. Wir wollten Abwechslung für die Kinder schaffen. Außerdem wollten wir sie durch die gemeinsame Aktion indirekt in Kontakt miteinander bringen. Das ging auf, denn als der Regelbetrieb wieder anlief, erzählten sie sich gegenseitig von ihren Schätzen“, so Katja Hensel vom Elternbeirat. „Und von Rico Augenklappe, Emma Schielauge und Piratenpapagei Franz“. Dieses Trio hatte ganz nach Piratentradition einen Murmel-Schatz in der Stadt versteckt. Den Weg dorthin mussten die kleinen Freibeuter mithilfe einer Schatzkarte finden, die sie mit entsprechenden spannenden Rätseln entlang von Lampertheimer Sehenswürdigkeiten und Institutionen führte. red