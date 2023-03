„Kleine Hexe“ im Schwanen

Lampertheim. Das Kindertheaterstück „Die kleine Hexe“ wird am Sonntag, 19. März, ab 14.30 Uhr auf der Bühne im Schwanensaal gespielt. Die Produktion des Theaters Alte Werkstatt (TAW) aus Frankenthal wird von der Jugendförderung und cultur communal der Stadt Lampertheim präsentiert.

Die kleine Hexe in Otfried Preußlers Kinderbuch ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung, um am jährlichen Hexentanz teilzunehmen. Um bei der nächsten Walpurgisnacht dabei sein zu dürfen, muss sie eine Prüfung bestehen. Also übt sie ein Jahr lang fleißig, eine gute Hexe zu werden. Ihr weiser Rabe Abraxas hilft ihr dabei – genauso wie die Kinder im Publikum. Für die hext sie verbotener Weise sogar an einem Freitag. Hoffentlich sieht das die böse Muhme Rumpumpel nicht. Denn am Ende scheint es so, als hätten Abraxas und die kleine Hexe gründlich missverstanden, was eine „gute“ Hexe zu tun hat.

Eintrittskarten sind zu 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder im Vorverkauf bei Horle – Mode und mehr, Kaiserstraße 19, Telefon 06206/ 22 39, erhältlich. red/swa