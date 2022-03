Kleine Freude, die ankommt

Lampertheim. „Wir wollen was Gutes tun und jedem Kind, egal welcher Herkunft, eine kleine Überraschung bereiten“, so die Kernaussage des Ersten Stadtrats Marius Schmidt anlässlich einer Aktion bei der Lampertheimer Tafel. Für die Kleinen wurden Ostertüten gerichtet: In jeder Tüte befand sich eine praktische Kleinigkeit und etwas zum Naschen, um den Kindern von Menschen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, eine kleine Freude zu machen.

Aufmerksamkeit erzeugen

Ziel dieser Aktion war aber nicht nur die Verteilung von Ostertüten, sondern auch die Werbung für einen Jugendabend ab zwölf Jahre am 8. April von 18 bis 21 Uhr in der Zehntscheune. Nintendo Switch, Darts, Tischkicker und Billard sind die angebotenen Programmpunkte. Auch an die Kleinsten hat man gedacht. Die sind am selben Tag und am selben Ort zum Kindertreff von sechs bis elf Jahre eingeladen. Motto ist Spielen, Basteln und Spaß haben, allerdings von 14 bis 18 Uhr. Verantwortlich ist der Fachbereich Jugendförderung. „Wir wollen für die Ört- lichkeiten der Jugendförderung, in dem Fall die Zehntscheune, Werbung machen und natürlich unsere Mitarbeiter vorstellen“, so der Tenor. „Letztendlich wollen wir Schwellenängste abbauen und ein Vertrauensverhältnis schaffen.“

Ein weiteres Anliegen der Aktion ist aber auch die Aufmerksamkeit der Tafelkunden auf den Sozialpass der Stadt Lampertheim zu lenken. Deswegen beinhaltet jede Tüte einen Flyer, welcher über die Voraussetzungen für den Erhalt des Passes informiert und gleichzeitig die Vergünstigungen für die Berechtigten aufzeigt. Das Verteilungsteam am Stand gibt hierzu auch Auskunft, wenn sprachliche Hürden bestehen. Letztendlich ist der Sozialpass ein attraktives Instrument, um auch Bürgern, welche wirtschaftlich minderbemittelt sind, eine Teilhabe am öffentlichen und sozialen Leben zu ermöglichen. So gibt es Ermäßigung für den Besuch der Biedensandbäder, Ermäßigung bei den Eintrittspreisen von allen kulturellen Veranstaltungen, insbesondere im Haus der Jugend. Auch die Gebühren für die Stadtbücherei und die Volkshochschule sind um 50 Prozent reduziert. Aber auch praktische Dinge wie die Hundesteuer oder die Frühstückpauschale der städtischen Kindertagesstätten werden subventioniert. Wer sich nicht sicher ist, ob er berechtigt ist, kann sich gerne bei der Stabsstelle Soziales bei der Stadt beraten lassen. Antragsformulare stehen auch online auf der Homepage der Stadt Lampertheim zum Download bereit. sto

