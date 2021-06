Lampertheim. Irgendetwas ist am Dienstagabend in einem Bad in Brand geraten und hat in der Folge dafür gesorgt, dass ein Mehrfamilienhaus in der Wierdenstraße von starkem Rauch durchzogen wurde. So schildert es Stadtbrandinspektor Klaus Reiber auf Anfrage. Zum Schutz der Bewohner eilten 35 Mann an Ort und Stelle. Dort wurde das brenzlige Geschehen mit einem kleinen Löscheinsatz sowie mit Lüftungsmaßnahmen binnen einer Stunde unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand. urs

