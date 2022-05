Hüttenfeld. Die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld setzt ihre Konzertreihe „Klassik zwische Bergstroß un Rhoi“ fort.

Am Sonntag, 15. Mai, 18 Uhr, kommt wieder einmal Petra Fluhr (Oboe, Flöte, Gesang) in die Gustav-Adolf-Kirche. Dieses Mal bringt sie den Gitarristen und Harfenisten Gernot Blume mit. Beide präsentieren unter dem Titel „Guinness, Folk and Blessings“ alte und neue Musik aus England und Irland. Sie spielen Werke von Turlough O´Carolan, Henry Purcell, John Dowland und Folk. In der Pause gibt es irisches Bier und irische Kleinigkeiten für den Gaumen.

Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder mit Vorbestellung per E-Mail an kartenreservierungen@gmx.de. ron

