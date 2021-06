Hüttenfeld/Neuschloß. Die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld/Neuschloß startet mit einer neuen kulturellen Konzertreihe unter dem Motto „Klassik zwische Bergstroß un Rhoi“ – angelehnt an das Hüttenfelder Lied. Das Publikum darf sich auf herausragende professionelle Musiker freuen.

AdUnit urban-intext1

Die beiden Brasilianer Vitor Diniz und Mateus dela Fonte sind als „Latinos Classicos“ bekannt. Sie werden am 11. Juli in Hüttenfeld zu Gast sein. © Milovan Ilic

Schon in seiner früheren Gemeinde Hamm/Ibersheim hat Pfarrer Thomas Höppner-Kopf mit Petra Fluhr, Oboistin bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, zusammen die „Hammer Serenade“ ins Leben gerufen, und so soll es auch in Hüttenfeld/Neuschloß Klassik geben. Geplant ist am Sonntag, 11. Juli, um 18 Uhr in der Hüttenfelder Gustav-Adolf-Kirche ein Konzert mit dem Titel: „Das kommt mir spanisch vor...“ mit dem Ensemble Cuvée.

Die Konzerte Der Eintritt zu beiden Konzerten beträgt 20 Euro, Kinder sind frei. Anmeldung beziehungsweise Kartenreservierungen sind per Mail an kartenreservierungen@gmx.de oder telefonisch über das Gemeindebüro (Tel: 06256/8 20 10) möglich. Wegen der immer noch geltenden Corona-Vorschriften ist eine Anmeldung zum Konzert erforderlich. ron

Das Ensemble Cuvée ist ein seit Jahren musikalisch sehr flexibles Ensemble, das sich die unterschiedlichsten Programme und Musikstile vornimmt und in seinen Konzerten vorstellt. Die beiden Brasilianer Vitor Diniz und Mateus dela Fonte sind als „Latinos Classicos“ bereits bestens bekannt, Petra Fluhr ist von Hause aus Oboistin bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen und widmet sich nebenbei auch dem Gesang. Das Ensemble spielt Werke unter anderem von Manuel de Falla, George Bizet, Enrique Granados, Francois Borne und Marin Marais.

Am Sonntag, 25. Juli, gastiert dann um 18 Uhr in der Kapelle am Waldfriedhof Neuschloß das Ensemble Klazzixx mit dem Konzert: „Libertad! Konzert für die Freiheit – eine Hommage an Mercedes Sosa.“

AdUnit urban-intext2

Klazzixx ist das einzige Ensemble, das sich seit Jahren intensiv mit dem Leben und Wirken von Mercedes Sosa beschäftigt und mit zahlreichen Konzerten das Publikum erstaunt, aber auch neue Fans begeistert. Das Ensemble hat die Sängerin noch live erlebt. Klazzixx besteht aus: Petra Fluhr, Gesang, Englischhorn; Isabel Weimer, Flöten; Gernot Blume, Harfe, Gitarre; Reimund Popp, Gitarre; Roland Weimer, Percussion. ron