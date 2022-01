Klassik in Hüttenfeld

Hüttenfeld. Am Sonntag, 16. Januar, um 18 Uhr hat die Evangelische Kirchegemeinde Hüttenfeld die Kammersolisten der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Petra Fluhr (Oboe), Alexandra Obermeier (Klarinette) und Jakob Fliedl (Fagott) in der Gustav-Adolf-Kirche zu Gast. Sie stellen musikalisch die Frage: Würden Sie Mozart zum Essen einladen?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Besucher dürfen sich auf einen vergnüglichen Abend freuen mit Werken von Mozart, Beethoven, Bach und einigen sehr interessanten Informationen über diese Komponisten.

Der Eintritt kostet pro Person 20 Euro, Kinder sind frei. Karten können per E-Mail an kartenreservierungen@gmx.de vorbestellt werden. Es gelten die 3G-Regeln. In die Veranstaltung darf also nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist mit einem gültigen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Vor Ort gibt es keine Testmöglichkeiten. ron