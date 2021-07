Klassenerhalt wichtigstes Ziel

Lampertheim. Kleinere Brötchen backen wollte Fußball-Kreisoberligist TV Lampertheim in der vergangenen Runde. Für dieses Vorhaben hat er nun etwas länger Zeit, denn auch für die bald beginnende Saison 2021/22 gilt, was in der vergangenen Spielzeit vorherrschend war: Die Fußballer des altehrwürdigen Lampertheimer Turnvereins von 1883 wollen sich neu aufstellen, ohne dabei allzusehr an Qualität einzubüßen. Und erst recht darf die Spielklasse nicht verloren gehen, denn der TVL will auch weiterhin in der Kreisoberliga dem runden Leder nachjagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es wäre aber vermessen, nicht ab und an nach unten zu blicken. Deswegen haben wir als Ziel nur den Klassenerhalt ausgegeben“, warnt TVL-Pressesprecher Frank Willhardt vor zu viel Optimismus am Sportzentrum Ost, seit 1980 Heimstätte der Lampertheimer Turner. Aber wer sich im regionalen Fußballgeschehen auskennt, braucht den Katastrophenalarm erst einmal nicht auszulösen. Immerhin verlief die vergangene Runde mit Tabellenplatz 14 im Rahmen des Erträglichen und da sind auch noch drei spielstarke Zugänge, die den TV Lampertheim sicherlich nach vorne bringen wollen und werden.

Zwei Rückkehrer

Zugänge: Eric Kamprath (Eintracht Bürstadt), Tim Gärtner (TSV ... Zugänge: Eric Kamprath (Eintracht Bürstadt), Tim Gärtner (TSV Auerbach), Marc-Christopher Schader (SG Hüttenfeld). Abgänge: Aiman Bnshi (SG Waldesruh/Waldhorn Lampertheim), Mika Kuhlmann (pausiert), Aivaras Masiulionis (Umzug), Jannik Roos (VfR Bürstadt). Der Kader: Tor: Peter Hecher, Eric Kamprath, Fritz Röhrenbeck – Abwehr: Manuel Betzga, Johann Dolinger, Sascha Fetzer, Kai Knorr, Robert Meier, Philipp Menges, Jonas Neher, Daniel Zhdan – Mittelfeld und Angriff: Bartu Aldirmazoglu, Maximilian Busch, Mathis Frerking, Daniel Hartmann, Noah Keller Sebastian Kohl, Kai Markert, Bleon Parduzi, Manuel Piechotta, Timo Rodovsky, Sebastian Steffan, Mirco Wegerle, Marc-Christopher Schader, Tim Gärtner, Noah Keller. Trainer: Christian Schmitt (zweite Saison). Ziel: Klassenerhalt. Favoriten: SV Fürth, SG Wald-Michelbach .

Auf der Torhüterposition freut sich die Elf von Trainer Christian Schmitt über den Wechsel von Eric Kamp-rath, der in der vergangenen Saison noch beim Guppenligisten Eintracht Bürstadt zwischen den Pfosten stand. Die Verweildauer von Talent Tim Gärtner beim Klassenkameraden TSV Auerbach war nur kurz. Er kehrt nach einem Jahr zum TVL zurück. Ein Marke der besonderen Art ist ohnehin der manchmal lautstarke Marc-Christopher Schader. „Maggi“ Schader erlernte beim TV Lampertheim das Fußballspielen und freut sich nun außerordentlich, an die Stätte zurückzukehren, wo einst seine fußballerische Wiege stand.

Verlassen haben den TVL Aiman Bnshi (SG Waldesruh/Waldhorn), Mika Kuhlmann (pausiert), Alvars Maslulionis (Wegzug) und Jungtorwart Jannik Roos, der sich beim VfR Bürstadt einen Stammplatz erkämpfen will. „Erst einmal sind wir froh, dass wir nach achtmonatiger Pause wieder Fußball spielen können. Eine lockere Trainingsrunde soll das aber nicht werden. Wir sind gefordert und wollen alsbald die Grundlagen für den Ligaverbleib legen“, hätte Willhardt nichts dagegen, wenn der TV Lampertheim für positive Schlagzeichen sorgt. Die Voraussetzungen hierfür scheinen gegeben zu sein. hias

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2