Klares Statement der D2

Lampertheim. Um eine gute Idee sind die Jugendbetreuer des VfB Lampertheim nie verlegen. Das haben sie jetzt wieder unter Beweis gestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie initiierten eine Spendenaktion für die notleidenden Menschen in der Ukraine und verbuchten damit einen vollen Erfolg. Beim Rundenspiel der D2-Jugendmannschaft der JSG VfB/TV Lampertheim/SG Hüttenfeld gegen den SV Affolterbach wurden dank der Sachspenden der Metzgerei Blüm, Schmitts Backhaus und dem Lampertheimer Rewe-Supermarkt Erfrischungen und Snacks verkauft und damit 1111 Euro eingenommen.

Die Firma Heun Finanz mit dem Hauptsitz in Lampertheim stockte den Spendenbetrag auf 1300 Euro auf. Der Frankenthaler Armaturen- und Pumpenhersteller KSB spendete 500 Euro, so dass sich insgesamt ein Betrag von 1800 Euro ergibt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Effizient und schnell helfen

„Das ist ein Wahnsinnsbetrag“, freute sich Steffen Köhler vom VfB-Jugendvorstand außerordentlich. Der Betrag wurde der Tabler-Stiftung für ihren Hilfskonvoi für die Ukraine zur Verfügung gestellt. Diese Stiftung aus Rheinland-Pfalz verfügt über viel Erfahrung und ein großes und erprobtes Netzwerk, um effizient und schnell helfen zu können.

Vor der Begegnung stellten sich die Spieler beider Mannschaften mit ihren beiden Betreuern auf und hielten viele kleine gelb-blaue Tafeln in die Höhe. Darauf war zu lesen “Wir Kinder wollen Fußball spielen und nicht vor Krieg flüchten.“

In sportlicher Hinsicht lief es dagegen aus Lampertheimer Sicht an diesem Tag nicht ganz so gut, denn die Gäste aus dem Odenwald gewannen mit 2:1. Immerhin gelang dem Lampertheimer Dion Aslani per Kopf ein schöner Treffer nach einem Eckball. hias

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3