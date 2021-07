Klares Ergebnis, enge Spiele

Lampertheim. In der Bezirksliga A täuscht die auf dem Papier so klar wirkende 1:5-Niederlage der Tennis-Damen des TC Lampertheim bei BR Eberbach etwas über den wahren Spielverlauf hinweg. Die Gäste aus der Spargelstadt waren durchaus ebenbürtig, mussten dabei allerdings drei verlorene Match-Tiebreaks verkraften. Dazu zählten Johanna Schäfer (6:7/1:6/6:10), Sarah Engelhardt (0:6/6:3/5:10) und das Doppel Engelhardt/Strauß (3:6/6:4/6:10). So blieb es Leonie Strauß beim 6:1/6:0 vorbehalten, den einzigen Zähler der Gäste zu holen. Franziska Seelinger (0:6/2:6) sowie Schäfer/Seelinger (4:6/1:6) im Doppel gaben ihre Partien direkt in zwei Sätzen ab. fh

