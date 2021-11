Klare Ansage auf der Tüte

Lampertheim. Es ist ein Thema, das sich während der Pandemie leider verstärkt hat: häusliche Gewalt. Deshalb will die Stadt Lampertheim mit öffentlichen Aktionen darauf aufmerksam machen. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer beteiligt sich wieder an der Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“. Gemeinsam mit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Lampertheim, Sonja Niederhöfer, wurden dieses Mal in der Filiale der Konditorei Schmerker in der Wormser Straße Brötchen und andere Teigwaren in Tüten an die Kundinnen und Kunden ausgegeben, die extra für diese Aktion angefertigt worden sind.

129 000 Tüten ausgegeben

Im gesamten Kreis Bergstraße wurden 129 000 Tüten in 130 Bäckereien verteilt. In der Spargelstadt unterstützen neben der Konditorei Schmerker auch die Bäckereien Grimminger, Grünewald, Scheubeck, Zorn, Hug, Jochum, das Bäckerland und Schmitts Backhaus die Aktion.

Das Hauptziel dieser Aktion ist es, die Öffentlichkeit für das Thema Gewalt zu sensibilisieren – vor allem auf häusliche Gewalt hinzuweisen, die ja meist hinter verschlossenen Türen stattfindet. Dabei gehe es nicht nur um die Opfer, sondern auch um Familienangehörige, Freunde und Freundinnen oder Nachbarn, die etwas beobachten, denen etwas auffällt und die unsicher sind, was sie tun können, ob sie etwas tun und wo sie eventuell Hilfe holen können. Durch die Corona-Pandemie seien die Menschen verstärkt zu Hause und es sei eine besondere Herausforderung, die unterschiedlichen Anforderungen zu meistern, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch diese große Belastung herrsche ein immenser Druck auf den Familien. Dadurch steige das Risiko von häuslicher Gewalt. Durch die Brötchentüten kämen das Thema und die vielfältigen Hilfsangebote bei sehr vielen Familien im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch. red