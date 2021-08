Klangmixer lassen die Elektroherzen beben

Lampertheim. „Der Tanz der Bässe findet in diesem Jahr wieder statt“, freuen sich Philipp Butterfass und Eduardo Hurtado Perez. Sie werden das Festival zum zehnten Mal ausrichten. Die Veranstalter von „NORMALevents“ GmbH erklären, dass das elektronische Festival am Lampertheimer Badesee auf Samstag, 14. August, vorverlegt wird. Von 13 bis 23 Uhr werden die Electro- und Techno-Fans sowie die Tanzbegeisterten nach elektronischer Musik auf ihre Kosten kommen.

Die vergangenen zwei Jahre war das Open-Air-Event nicht vom Glück verwöhnt. Zum einen machte die Corona-Pandemie den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung, zum anderen wurde das Fest 2019 von einem Unwetter heimgesucht. „Wir versuchen das Mögliche, damit wir zusammen feiern können“, erklären die Verantwortlichen. Das Electronic Beach Festival werde fast wieder so wie in den Anfangsjahren stattfinden können. „1500 Besucher plus Gäste, die gegen Covid 19 geimpft oder genesen sind, werden eingelassen. Die großzügige Location bietet viel Platz“, sagt Perez. Die DJs arbeiten an zwei Floors.

Eintrittskarten sind im Internet, an der Agip-Tankstelle Römerstraße und im Modegeschäft "me and more" Domgasse erhältlich.

„Beim Tanz der Bässe verschmelzen Musik, Kunst und Kultur zu einer wunderbaren Atmosphäre“, hebt Butterfass hervor. Außerdem können sich die Besucher in Outdoor Chill Areas entspannen. Obendrein ist eine Abkühlung im Badesee erlaubt. „Die Besucher können sich ihre Tickets schon sichern“, erklärt Butterfass weiter Die Liste der Prominenten des Electro- und Techno-Festivals kann sich sehen lassen. Darunter die in Australien geborene Juliet Fox und die Deutsche Pretty Pink. Ferner machen die Veranstalter auf „Bebetta“, DJane und Produzentin aus Berlin, neugierig. „Ob mit ihrer fantastischen Musik oder ihrem farbenfreudigen Äußeren, Bebetta tut alles, um mit ihrem Auftritt die Gäste in eine bunte Märchenwelt zu entführen“, sagt Butterfass.

Mit Spannung wird auch der Frankfurter George Perry erwartet. Der Künstler steht für exquisiten House und percussiven Techno und reist damit um die Welt. Ein mitreißendes Konzert wird auch von „Super Flu“, dem deutschen DJ-, Remixer- und Produzenten-Duo im Bereich der elektronischen Tanzmusik, geboten. Auch Thomas Schumacher agiert erfolgreich in dem Genre. Sehr interessant sei die Musik von A*S*Y*S (Frank Ellrich), die sich zwischen Acid, Hard Trance und Techno bewege. „Die Künstler dieser Szene werden die Elektroherzen der Fans zum Beben bringen“, sind sich die Veranstalter sicher. roi

