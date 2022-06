Kläranlage sorgt für Stunk

Lampertheim. Die Kläranlage des BASF-Standorts in Lampertheim sorgt in diesen Tagen für erheblichen Stunk. Die anhaltende Geruchsbelästigung in der Stadt ist nach Angaben des Chemieunternehmens den jüngsten Revisionsarbeiten an der Kläranlage geschuldet.

Die Anlage des südhessischen Werks werde aktuell schrittweise wieder in Betrieb genommen, was wiederum für den unangenehmen Geruch sorge. Aufgrund biologischer Prozesse würden Geruchsimmissionen entstehen, die je nach Wetterlage nur schlecht abziehen könnten. Dieser Zustand könne noch einige Tage anhalten, heißt es zudem in der entsprechenden Mitteilung der BASF. Das Unternehmen nimmt den Angaben zufolge regelmäßige Umweltmessungen vor, gleichwohl führten die Immissionen zu keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung, wie es heißt.

Der Lampertheimer Standort des Chemieunternehmens. © Berno Nix

Die BASF Lampertheim GmbH ist Teil der BASF-Gruppe in Deutschland. Dem Unternehmen zufolge werden am südhessischen Standort jährlich etwa 50 000 Tonnen Spezialchemikalien für Kunststoffe und Lacke produziert. wol

