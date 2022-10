Hofheim. Das Katholische Familienzentrum St. Michael lädt am Mittwoch, 2. November, in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Hessen von 16 bis 17.30 Uhr zur Informationsveranstaltung „Kiwi oder Kapsel – Was brauchen wir wirklich?“ in die Kirchstraße 59 ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Vitamin C und D Erkältungen vorbeugen oder gar Corona bekämpfen, mit Magnesium Muskelkrämpfe vermeiden oder mit Isoflavonen Wechseljahresbeschwerden mildern: Nahrungsergänzungsmittel sollen laut den Anbietern wahre Wunder bewirken. Doch halten die Pillen und Pulver auch das, was die Werbung verspricht? Sind die Produkte sicher oder haben sie sogar unerwünschte Nebenwirkungen?

In zwangloser Runde informiert Ernährungswissenschaftlerin Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen über Nutzen und Risiken von Nahrungsergänzungsmitteln und welche Alternativen es gibt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an familienzentrumstmichael@online.de. fh