Lampertheim. Die Träger der kirchlichen Kindertagesstätten in Lampertheim rechnen damit, dass bald wieder mehr Kinder als ohnehin schon in die Einrichtungen gebracht werden. Dass in vielen städtischen Kitas trotz Lockdown fast schon wieder Regelbetrieb herrscht, hatte der „Südhessen Morgen“ berichtet. Die kirchlichen Kitas haben ihren Betrieb wegen Corona ebenfalls so umgestellt, dass mit festen Gruppen und Erzieherinnen gearbeitet wird, um im Falle von Infektionen Kontakte besser eingrenzen zu können.

„In unseren Einrichtungen in Lampertheim scheinen viele Eltern es (noch) einigermaßen gut zu schaffen, ihre Kinder anderweitig außerhalb der Einrichtung zu betreuen“, schreibt Markus Eichler, Vorsitzender des Trägervorstands der Gemeindeübergreifenden Trägerschaft (GüT) des evangelischen Dekanats Bergstraße, zu der die evangelischen Kitas Rosenstock, Am Graben, Falterweg und die Kita in Hüttenfeld gehören, in einer Mailantwort auf die Nachfrage dieser Redaktion. In den meisten Einrichtungen sei eine steigende Inanspruchnahme der Plätze abzusehen und die Rückmeldungen der Eltern, ihre Kinder wieder bringen zu müssen, nähmen täglich zu, weiß Eichler weiter zu berichten. Zurzeit sind die evangelischen Kitas wie folgt ausgelastet:

Immer mehr Eltern wollen ihre Kinder wieder in die Kitas bringen. © dpa

Kita Rosenstock: etwa 20 von 70 Kindern,

Kita Am Graben: 31 von 95 Kindern,

Kita Falterweg: 9 von 50 Kindern,

Kita Hüttenfeld: 40 von 80 Kindern.

Wie Eichler berichtet, gehen die Erzieherinnen mit der Situation „sehr unterschiedlich“ um. „Sie leisten gerade Enormes und bei allen Herausforderungen und sich ständig ändernden Vorgaben behalten sie immer die Bedürfnisse der Kinder im Blick. Wir nehmen aber auch eine steigende Sorge in unserem Kita-Team wahr, nicht nur wegen der neuen Virusvarianten, sondern auch weil die Einrichtungen sich zunehmend mit Kindern füllen“, schreibt er weiter. Es sei festzustellen, dass „politische Vorgaben, Betreuungsbedarfe der Eltern und der Infektionsschutz zunehmend in Konflikt zueinander“ träten.

Gespräche mit Elternbeiräten

Zwei katholische Kitas in Lampertheim sind bis zum 14. Februar bis zu 50 Prozent, eine dritte bis zu 30 Prozent ausgelastet. Dies teilt Tobias Blum, Pressesprecher des Bistums Mainz, auf Anfrage mit. Die Kita-Leitungen und -Teams gingen sehr besonnen mit der Situation um und hätten nicht nur die Sorgen und Nöte der Familien, sondern auch den Infektionsschutz im Blick. Insgesamt gebe es die Rückmeldung, dass mit dem Betreuungsangebot vonseiten der Familien sehr vernünftig umgegangen werde. Die Kinder würden teilweise nur tageweise betreut. Die Einrichtungen, die bereits eine 50-prozentige Auslastung haben, führten Gespräche mit den Elternbeiräten, wie mit möglichen weiteren Bedarfsmeldungen umgegangen werden soll, so Blum weiter. swa