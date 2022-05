Kitas freuen sich über Erdbeeren

Lampertheim. Den Beginn des Sommers erkennt man in Lampertheim immer am vielen Spargel auf den Tellern. Aber auch die Herzen der Erdbeer-Fans schlagen in diesem Zeitraum höher. Deshalb ist es kein Zufall, dass das Hofgut Christiane Hartmann am gestrigen Dienstag insgesamt 55 Kilogramm der süßen Frucht an die Lampertheimer Kitas gespendet hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dankeschön der Kinder geplant

„Welches Kind mag keine frischen Erdbeeren?“, fragte Hartmann, während sie die elf Steigen an Meike Steinert, stellvertretende Fachbereichsleiterin des Fachbereichs „Frühkindliche Bildung“, übergab. „Das wird in den Einrichtungen für viel Freude sorgen, wenn die Erdbeeren dort ankommen“, freute sich Steinert über die großzügige Spende. Sie machte auch gleich den pädagogischen Wert der Erdbeeren deutlich: „Die Kinder lernen so, dass Erdbeeren während der Saison ganz anders schmecken als beispielsweise im Winter.“

Im Gegenzug zu fünf Kilogramm des frischen Obstes pro Kita, wird es in jedem Fall auch ein Dankeschön der Kinder geben. „Die Einrichtungen werden etwas kreieren, das wir dem Hofgut übergeben möchten“, sagte Steinert. Einen Platz dafür gibt es auch schon. „Wir werden das Geschenk in unserem Hofladen platzieren, der noch in diesem Jahr öffnen soll“, so Hartmann. red