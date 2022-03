Kitas bald unter einem großen Dach

Lampertheim/Hofheim. Die katholischen Kirchengemeinden St. Andreas in Lampertheim und St. Michael in Hofheim zählen zu den 49 Gründungsmitgliedern des neuen Kindertagesstätten (Kita)-Zweckverbands Unikathe des Bistums Mainz fest. Wie das Bistum in einer Pressemitteilung schreibt, nimmt dieser zum 1. Juli seine Arbeit auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Trägerwechsel ist im Sommer zunächst für acht Kitas aus Rheinland-Pfalz vorgesehen. In den folgenden Jahren bis 2026 soll die Trägerschaft der übrigen Kitas von den einzelnen Pfarreien auf den Zweckverband übergehen.

Große Zusammengehörigkeit

Daniel Poznanski, Vorstand des in Gründung befindlichen Zweckverbandes Unikathe und stellvertretender Dezernent für Caritas und Soziale Arbeit, würdigte das Zusammengehörigkeitsgefühl der Einrichtungen, das bereits in der Vorbereitungsphase deutlich geworden sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Unikathe wird nicht nur ein Zweckverband sein, sondern eine Gemeinschaft von Kitas, die ihr katholisches und ihr pädagogisches Profil zusammen schärfen wollen. Katholische Kitas stehen für eine werteorientierte Pädagogik. Dieses Profil macht unsere Einrichtungen aus. Gemeinsam können wir an dieser Zielsetzung und Umsetzung arbeiten und so für Eltern, Kinder und die Gemeinden vor Ort ein wertvolles pädagogisches Angebot vorhalten,“ macht Poszanski deutlich.

Mit der Gründung des Kita-Zweckverbandes Unikathe will das Bistum Mainz zum einen die Pfarrer und Ehrenamtlichen vor Ort entlasten und zum anderen die Qualitätsstandards und die Personalentwicklung verbessern.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hatte zuletzt auf die große Bedeutung der Kindertagesstätten im Bistum hingewiesen: „Kitas sind der Ort, der die Seelsorge in den Pfarreien in besonderer Weise mit dem Leben der Familien verbindet. Deshalb sind Kitas aus unserem Gemeindeleben überhaupt nicht wegzudenken.“ red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3