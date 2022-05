Kita Guldenweg sammelt Müll rund um die Einrichtung

Lampertheim. Zum „Sauberhaften Kindertag“ waren in Hessen am Dienstag die Kindertagesstätten aufgerufen, mit ihrem Nachwuchs nach achtlos weggeworfenen Abfällen im Umfeld ihrer Einrichtungen zu suchen und da mal richtig sauber zu machen. Mit von der Partie war auch die Kindertagesstätte Guldenweg (Bild). Ihre Schützlinge waren mit den Erzieherinnen Silke Martinovic und Ludmilla Gensch (hinten, v.l.) unterwegs mit Greifzangen, um für eine saubere Umgebung zu sorgen. Die Aktion will die Drei- bis Sechsjährigen für Themen wie Umweltschutz und Müllvermeidung sensibilisieren. Deshalb stellt das Land auch entsprechende Informationen zum Thema zur Verfügung, um dieses im Kita-Alltag zu vertiefen. Der hessenweite Aktionstag fand in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1