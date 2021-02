Lampertheim. Der Infektionsausbruch in der Lampertheimer Kindertagesstätte Guldenweg wird an diesem Freitagmorgen eine Rolle im morgendlichen Pressegespräch des Robert Koch-Instituts (RKI) spielen. Zwei RKI-Mitarbeiter waren diese Woche zur Unterstützung des Bergsträßer Gesundheitsamtes im Kreis unterwegs. Im Fokus der Fachleute: Die Ausbrüche der britischen Corona-Mutanten in drei Kindergärten in Gorxheimertal und Rimbach sowie im Lampertheimer städtischen Kindergarten Guldenweg. Man habe wegen der als hochansteckend geltenden britischen Virus-Mutation frühzeitig sowohl das hessische Gesundheitsministerium als auch das Robert Koch-Institut eingebunden, berichtete Gesundheitsdezernentin Diana Stolz am Donnerstag während der wöchentlichen virtuellen Corona-Pressekonferenz.

AdUnit urban-intext1

Seit Sonntag seien die Fachleute des RKI im Kreis, um die Übertragungsdynamik der Mutante zu bewerten und daraus bundesweit gültige Handlungsempfehlungen auszusprechen. Die Experten seien auch vor Ort in den Einrichtungen gewesen und hätten sich unter anderem die Räumlichkeiten angeschaut. Denn auch diese könnten ein Thema bei der Bewertung der Infektionsausbreitung sein.

Einen „Datenschatz“ gefunden

Die RKI-Mitarbeiter seien begeistert gewesen von dem „Datenschatz“, den sie im Gesundheitsamt vorgefunden hätten, berichtete Stolz. Das betreffe sowohl die Verfolgung von potenziellen Kontaktpersonen als auch die frühe Suche nach den Mutationen.

Dies funktionierte am Anfang allerdings keineswegs reibungslos. Schließlich war es zunächst eine große Herausforderung, überhaupt ein Labor zu finden, das in der Lage war, eine sogenannte Vollgenomsequenzierung vorzunehmen – und das auch in einer akzeptablen Zeit. Denn nur durch eine Sequenzierung lässt sich überhaupt feststellen, ob es sich bei dem Erreger um eine Virus-Mutation handelt und auch um welche. Mittlerweile werden laut Landrat „ein Großteil aller positiven Tests im Kreis Bergstraße“ sequenziert. Das benachbarte Baden-Württemberg hat sich selbst verordnet, konsequent alle positiven Corona-Tests von den Labors der vier Uniklinikendes Landes sequenzieren zu lassen. Hessen verfolgt dagegen immer noch die Strategie, vor allem die Verdachtsfälle sequenzieren zu lassen.

AdUnit urban-intext2

Die Kita Guldenweg ist unterdessen seit Dienstag wieder geöffnet, wenngleich mit zeitlich reduziertem Angebot, wie Erster Stadtrat Marius Schmidt am Donnerstag auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte. Es seien auch noch nicht alle Erzieherinnen wieder an Bord. Eine Kollegin habe sogar im Krankenhaus behandelt werden müssen, sagt Schmidt. Betroffen waren im Guldenweg insgesamt 25 Personen, 14 Kinder, zehn Erzieherinnen und eine Küchenhilfe. Auch die Kita Saarstraße, in der zwei Gruppen geschlossen waren, ist wieder komplett geöffnet.