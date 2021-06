Kirchentag für Familien

Lampertheim. Das Evangelische Dekanat Bergstraße veranstaltet am Sonntag, 11. Juli, in Lampertheim erstmals einen Kirchentag für Groß und Klein. Anmeldeschluss ist Freitag, 2. Juli. Die Vorbereitungsgruppe um die Dekanatsreferentinnen Katja Folk und Nicole Metzger hat ein Corona-Schutzkonzept erarbeitet, um Begegnungen zu ermöglichen.

Das Motto lautet: „Füreinander stark.“ Es lehnt sich an die biblische Geschichte um die Geschwister Mose, Mirjam und Aaron an. „Gerade in der Coronazeit ist deutlich geworden, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein“, so Folk und Metzger.

Plakat zum Dekanatskirchentag am Sonntag, 11. Juli. © Dekanat Bergstraße

Auch Eltern und Großeltern sind auf dem Gelände der Martin-Luther-Gemeinde in Lampertheim (Königsberger Straße 28-30) willkommen. Alle Teilnehmenden erwartet zu Beginn ein kurzer Gottesdienst mit einem Theaterstück und einer Band. Im Anschluss gibt es verschiedene Workshops für Kinder, Erwachsene oder die ganze Familie. Im Eltern-Café kann man es sich gemütlich machen. . Auch können die Besucher an einem der Kreativtische vorbei schauen. Zum Schluss kann jede Familie von sich ein Erinnerungsfoto vor einer Wüstenkulisse machen.

Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Familienkarten gibt es für 15 Euro. Kinder unter fünf Jahren nehmen kostenlos teil. Getränke und Essen sind im Preis inbegriffen. Damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf dem Gelände sind, hat sich das Dekanat für gestaffelte Anfangszeiten entschieden: So können Teilnehmer um 9.45, 10.45, 13.15 oder 14.15 Uhr kommen. Sie haben dann jeweils zweieinhalb Stunden Zeit für das Kirchentagsprogramm. red

Info: Anmeldung unter https://lutherla.church-events.de/