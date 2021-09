Kirchenschließung und die Folgen

Lampertheim. Wie geht es weiter auf dem Areal Mariä Verkündigung? Diese Frage bewegt seit geraumer Zeit nicht nur Gemeindemitglieder, sondern auch Bewohner rund um den Kirchturm Mariä Verkündigung. Die Kirche ist seit Weihnachten aus baulichen Gründen gesperrt. Wie berichtet, sind bei Untersuchungen Schäden im Dach festgestellt worden, die zu einer sofortigen Schließung des Gebäudes führten. Zusätzlich ist der Glockenturm durch einen Blitzeinschlag im Juni samt der Uhr lahmgelegt.

Augenscheinlich passiert nichts, wie Pfarrer Christian Rauch beobachtet hat. Gleichwohl stellt er klar: In den Gremien der Pfarrgemeinde sei viel passiert. Die Mitglieder der Gremien hätten ihre Aufgabe angenommen und viel Zeit investiert, um für die Kirche und das ganze Gelände rund um die Kirche eine zukunftsfähige Lösung herbeizuführen. Das Bistum Mainz sei unterstützend eingebunden.

Am Samstag, 18. September, 17 Uhr, findet eine Informationsveranstaltung zum aktuellen Sachstand der Kirchenschließung im Jugendheim Mariä Verkündigung statt. Die Veranstaltung wird nach den Vorgaben der 3G-Regelung durchgeführt. Besucher kommen zu dieser Veranstaltung nur, wenn sie vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet sind. Ein Mund-Nasenschutz ist mitzubringen. Am Eingang muss man sich per App anmelden oder seine Kontaktdaten schriftlich hinterlassen.

Zur Vorstellung und zur Beantwortung von Fragen werden Vertreter des Bistums Mainz, der Caritas, der Lampertheimer Stadtverwaltung und des Kreises Bergstraße anwesend sein. Daneben werden die Mitglieder der pastoralen Räte sowie die hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger teilnehmen. Moderiert wird die Veranstaltung von der Gemeindeberatung des Bistums Speyer. red

