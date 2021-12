Kirchen laden zum Mitfeiern ein

Lampertheim. Die Luthergemeinde bietet an Heiligabend drei Gottesdienste in Form von Videoübertragungen an. Aufgezeichnet werden sie in der Lutherkirche. Begonnen wird um 15 Uhr mit einem Krippenspiel. Ab 17 Uhr gibt es eine Christvesper, an der die Pfadfinder sowie Elisabeth Seidl (Sopran) und Thomas Billau (Trompete) mitwirken. Ab 22 Uhr heißt es „Pop goes Christmas“ mit Matthias Karb. Der erste Weihnachtsfeiertag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst.

Drei Gottesdienste feiert die evangelische Kirchengemeinde Hofheim vor der Friedenskirche. Ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel beginnt an Heiligabend um 16 Uhr. Die Christmette wird um 22 Uhr gefeiert. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist um 10 Uhr ein Gottesdienst vor der Kirche.

„Weihnachten to go“ vor einem Jahr an Mariä Verkündigung. © Dieter Stojan

Die Lukasgemeinde bietet in der Domkirche vier Kurzandachten mit Orgelmusik an: um 14.45, 16, 17.15 und 18.30 Uhr sowie einen Gottesdienst am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, jeweils 10 Uhr. In Neuschloß gibt es an Heiligabend um 17 Uhr einen Gottesdienst auf dem Ahornplatz. In Hüttenfeld wird heute, 22 Uhr, eine Christmette je nach Witterung vor oder in der Gustav-Adolf-Kirche gefeiert. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird um 10 Uhr ein Gottesdienst angeboten.

Die katholischen Christen begeben sich an Heiligabend ab 14.30 Uhr auf einen Weihnachtsweg im Pfarrgarten. Beteiligt sind der Chor Ephata und die Katholische Kirchenmusik. Christmetten gibt es um 17 und 22 Uhr in der Andreaskirche. Gottesdienste werden am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils 10 Uhr in St. Andreas und 10.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche Hüttenfeld gefeiert. Die Hofheimer Pfarrei St. Michael lädt um 15.30 Uhr zu einer Christmette. Ein feierliches Hochamt gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag, 10.30 Uhr. red/fh

