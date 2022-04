Kirche feiert Palmsonntag

Hofheim. Den anstehenden Palmsonntag am 10. April feiert die katholische Pfarrei St. Michael um 9.30 Uhr mit einer Eucharistiefeier in der Balthasar-Neumann-Kirche. Kinder sind eingeladen, um 9.15 Uhr mit Palmzweigen ans Canisiushaus zu kommen. Alle anderen Gottesdienstbesucher sollen sich an der Kreuzigungsgruppe vor der Kirche versammeln, da dort die erste Station mit Evangelium und Palmweihe stattfindet, bevor der gemeinsame Einzug in die Kirche erfolgt.

Sämtliche Gottesdienste sind auch für das Osterfest terminiert. Eine Messdienerprobe beginnt um 10.30 Uhr an Karfreitag, 15. April, die Liturgiefeier um 15 Uhr in der Pfarrkirche mit Austeilung der Heiligen Kommunion.

Neu ist die Andacht am Samstag, 16. April, um 14 Uhr auf der Pfarrwiese für Kinder und Familien zur Einstimmung auf Ostern. Hierzu bedarf es allerdings einer Anmeldung im Pfarrbüro. Eine Speisesegnung erfolgt nachmittags um 16 Uhr in der Kirche.

Abgerundet werden die Osterfeierlichkeiten mit der Eucharistiefeier am Ostersonntag, 17. April, um 10 Uhr mit der Segnung der Ostereier und mitgebrachter Speisen. fh