Kirche anders nutzen

Hüttenfeld. Wie viele evangelische Kirchengemeinden steht auch die Hüttenfelder Gemeinde vor großen Herausforderungen, da sich die Strukturen grundlegend verändern werden. Das gilt auch für den Gebäudebestand. In Hüttenfeld gibt die Kirchengemeinde das Gemeindezentrum zugunsten der Kita auf. Dadurch stellt sich die Frage, wie die Kirche verändert werden kann, um sie neben den Gottesdiensten auch für andere Zwecke zu nutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darüber möchte die Gemeinde mit ihren Kirchenmitgliedern und interessierten Hüttenfeldern beraten. Zum Auftakt werden Pfarrer Thomas Höppner-Kopf und Ulrich Thomas, Vorsitzender des Kirchenvorstands, am Donnerstag, 29. September, ab 19.30 Uhr in der Gustav-Adolf-Kirche, Viernheimer Straße 40-42, vorstellen, wie der Prozess ablaufen soll. „Nach dem Wegfall des Gemeindezentrums ist es notwendig, den Kirchenraum und den Gemeinderaum zukunftsfähig zu gestalten“, heißt es in der Einladung. Geplant sind drei Workshop-Termine unter Mitwirkung eines Architekturbüros am 15. Oktober sowie am 5. und 19. November, jeweils von 10 bis 15 Uhr. red