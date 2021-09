Kino an der Luft

Lampertheim. Von Freitag, 3. September, bis Sonntag, 5. September, jeweils 20.45 Uhr, macht das Sommerwanderkino Station in den Biedensand-Bädern. In Open-Air-Atmosphäre kommen Cineasten voll auf ihre Kosten, verspricht die Lampertheimer Stadtverwaltung.

Den Anfang macht am Freitag der Film „Bohemian Rhapsody“ über die britische Rockband „Queen“. Im Vorfeld des Films gibt es ab 20 Uhr Live-Musik der Band „Müsli extra knusprig“. Am Samstagabend ermittelt Franz Eberhofer im „Kaiserschmarrndrama“ in und rund um die bayrische Kleinstadt Niederkaltenkirchen. Den Abschluss bildet der Dokumentarfilm „Courage“, der die öffentlichen Proteste in Belarus im Sommer 2020 verfolgt. Bereits um 20 Uhr findet ein Gespräch über die Geschehnisse in Belarus mit dem Journalisten Ingo Petz statt.

Karten für die ersten beiden Abende kosten jeweils 8 Euro. Der Eintritt am Sonntag ist frei. Tickets gibt es an der Freibadkasse der Biedensand-Bäder, an der Abendkasse oder online unter www.kinoweinheim.de. Ticketinhaber benötigen einen Impf- oder Genesenennachweis beziehungsweise ein aktuelles negatives Testergebnis. red