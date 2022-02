Kindertagesstätten-Ausbau ist ein Thema

Lampertheim. In der kommenden Sitzung des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses werden der Behindertenbeirat, der Jugendbeirat und der Seniorenbeirat ihre Jahresberichte abgeben. Die Sitzung findet am Donnerstag, 17. Februar, ab 19 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle statt. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Sachstandsberichte zur Kinderfreundlichen Kommune sowie zum Kindertagesstätten-Neubau Oberlache West.

Außerdem informiert die Verwaltung über die geplante Erweiterung des Waldkindergartens Fuchsbau. Weil die Nachfrage nach Kita-Plätzen generell, aber auch konkret die nach Plätzen in dem Waldkindergarten hoch ist, plant die Stadtverwaltung, eine zweite Gruppe mit 20 Betreuungsplätzen einzurichten. Dafür muss ein zweiter Bauwagen angeschafft und Personal eingestellt werden. Außerdem ist angedacht, auf einem Grundstück von Hessen-Forst Container als Schlechtwetter-Schutzraum aufstellen.

Des Weiteren wird die Verwaltung über die Einrichtung eines sogenannten Front-Office Migration informieren, durch das die Migrations- und Flüchtlingsarbeit neu aufgestellt und weiter professionalisiert werden soll. Dort sollen – zusätzlich zu der hauptamtlichen Migrationsbeauftragten Kristina Delceva – Vertreter von Institutionen, die ebenfalls Migranten und Migrantinnen beraten, Sprechstunden anbieten können. Im März soll – so die Planung der Verwaltung – das Front-Office starten und schrittweise ausgebaut werden. swa