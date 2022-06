Kinderkommissar Leon informiert

Lampertheim. Im Rahmen des Sicherheitsprogrammes Kompass überbrachte Kinderkommissar Leon den Schülerinnen und Schülern der Pestalozzischule kürzlich eine neue Broschüre: „Sicherer Schulweg Pestalozzischule“. Bürgermeister Gottfried Störmer und der Leiter der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Matthias Seltenreich, begrüßten am frühen Morgen die Kinder und informierten über die Verbesserungen an den Schulwegen und die Leon Hilfe Inseln. Jedes Kind bekam im Anschluss eine Broschüre und ein reflektierendes Armband geschenkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Elternbefragung gibt Hinweise

„Es ist uns ein sehr großes Anliegen, dass die Schulkinder sicher in der Schule ankommen“, erklärt Störmer. Aus diesem Grund habe zunächst eine Elternbefragung zu den Schulwegen der einzelnen Kinder stattgefunden. Von den insgesamt 280 Schülern der Pestalozzischule haben 92 Eltern eine Rückmeldung zum Schulweg gegeben. So konnte die Verwaltung schnell die potenziellen Gefahrenpunkte auf den Schulwegen herausfiltern und analysieren. Außerdem wurden an den Gefahrenpunkten Kontrollen, teils zivil, teils uniformiert, durchgeführt und gemeinsam zwischen Ordnungsbehörde, Polizei und Schulleitung Problemlösungen definiert.

Dies alles mündete in konkreten Maßnahmen. So wurden beispielsweise Parkplätze entfernt, Poller gesetzt, große Markierungen auf die Straßenbahn gesetzt, Fußspuren durch die Klasse 4b gezeichnet und Grünrückschnitte zur besseren Sicht in Auftrag gegeben. Außerdem gibt es für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 der Pestalozzischule in einer Schuldoppelstunde ein Verkehrssicherheitstraining mit Ordnungsbehörde und Polizei. Dabei wird gezielt, das richtige Verhalten an Gefahrenpunkten trainiert.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Malhaus Kreative Reise nach Sizilien Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Reizgas Nach Reizgas-Vorfall: Alle Viernheimer Schülerinnen und Schüler aus Krankenhaus entlassen Mehr erfahren

Um den Schülern bereits jetzt den sichersten Schulweg zu veranschaulichen, wurde die Broschüre „Sicherer Schulweg Pestalozzischule“ erstellt. Diese zeigt den Kindern anhand des Kinderstadtplans, welche Schulwege die sichersten sind und auf welche Gefahrenpunkte zu achten sind. Zudem gibt es allgemeine Infos zu sicherer Kleidung, richtigem Verhalten im Straßenverkehr, einem verkehrstauglichen Fahrrad, den verkehrssicheren Roller sowie die Leon Hilfe Inseln. Eine Fotoserie zeigt außerdem die Gefahrenpunkte und wie man sich dort richtig verhält. red