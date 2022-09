Kinderkommissar informiert über sicheren Schulweg

Hofheim. Gleich zweimal war am Donnerstag „Kinderkommissar Leon“, das Maskottchen der hessischen Polizei gefordert. Nach dem Besuch der Goetheschule in Lampertheim stand die Stippvisite an der Hofheimer Nibelungenschule auf dem Dienstplan des Maskottchens, um die dortigen neuen Grundschüler in den Klassen 1a bis 1c kennenzulernen. Unterstützung gab es dabei vom Kompass-Team, verkörpert durch Schutzfrau Christina Wegerle von der Polizeistation Lampertheim-Viernheim und Katja Stotz-Sen von der hiesigen Ordnungsbehörde.

Die Gäste an der „Schule mit Herz“ kamen nicht mit leeren Händen, sondern hatten die neuen Broschüren für den sicheren Schulweg mitgebracht. Darin enthalten sind jede Menge Verhaltenstipps, etwa zur Kleidung, dem Verhalten im Straßenverkehr, Wissenswertes über verkehrstaugliche Fahrräder und Roller oder etwa der aufschlussreiche Schulwegplan mit Überquerungshilfen.

Im Mittelpunkt des Interesses stand verständlicherweise Löwe Leon, den ein paar der ABC-Schützen das erste Mal live erlebten. Verschiedentlich war er aber auch bekannt, „Hallo Leon, wir kennen dich“, riefen ihm doch ein Großteil der Kinder in der Klasse 1c von Agnes Zegraj entgegen, die den munteren Löwen aus dem Kindergarten kannten. Berührungsängste gab es derlei nicht, ein kurzes Abschlagen mit Leon, und schon war das Eis gebrochen.

Jedes Jahr kommen Christina Wegerle und Katja Stotz-Sen in die ersten Klassen, um dem Projekt „Sicherer Schulweg“ Nachhaltigkeit zu verleihen. Verbunden mit der Aufforderung an die Nibelungenschüler, die Broschüre zu Hause mit ihren Eltern zu besprechen, um dann in zwei Wochen bestens vorbereitet beim 90-minütigen Verkehrstraining zu sein. fh