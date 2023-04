Kinderdisco und Cocktails sorgen für jede Menge Spaß

Lampertheim. Die Turnabteilung des TV Lampertheim hatte sich für die vergangenen Osterferien wieder etwas Besonderes einfallen lassen und hat in der dritten Ferienwoche alle „Vereinskinder“ ab fünf Jahren zur Kinderdisco und alle Kinder ab zehn Jahren zu einem Workshop „Cocktailmixen“ eingeladen. Aufgrund der Urlaubszeit wurden die Angebote allerdings nur von weniger Kindern wahrgenommen als erhofft. Der Durchführung und Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch, wie Sarina Wollscheid bestätigte. So hatten die sechs Kinder bei der kleinen Kinderdisco ihren Spaß, und auch die älteren Kinder der Turnabteilung erlebten hautnah, auf was es beim Cocktailmixen ankommt und stellten fest, wie gut selbst kreierte Cocktails schmecken können. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1