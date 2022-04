Kinder spielen und freuen sich bei Fest für Geflüchtete

Lampertheim. Der Vorstand des Vogelparks hatte sich für Ostermontag eine Veranstaltung für Geflüchtete ausgedacht. Die Ehrenamtlichen waren sich einig, vor allem die Kinder sollten österliche Freude erleben. „Mit Unterstützung der Stadt Lampertheim konnten die Informations- und Einladungsschreiben in Ukrainisch und verschiedenen afrikanischen Sprachen erstellt und an die geflüchteten Familien versendet werden“, erklärt der Vereinsvorsitzende Stephan Germann. Er berichtet: „Bereits vor Beginn standen schon die ersten Familien mit Kindern vor der Tür. Unsere Osterhasenlady hatte viele Schokoladeneier, die das Schokoladenhaus Oberfeld extra hergestellt hatte, auf dem Spielplatz versteckt, so dass die Mädchen und Jungen gleich mit der Suche beginnen konnten.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch der Erste Stadtrat Marius Schmidt kam zu Besuch. Er lobte die Verwirklichung der Idee, solch eine herzerwärmende Veranstaltung durchzuführen, und feierte mit. „Es waren rund 20 Kinder vor Ort“, schlussfolgerte der Erste Vorsitzende – nicht nur Ukrainer mit ihren Kindern, sondern auch afrikanische Familien mit ihrem Nachwuchs. Zuerst seien die Gäste etwas schüchtern, aber schon bald sei die Befangenheit wie weggeblasen gewesen. „Mit einem Übersetzungsprogramm konnten die ukrainisch-deutschen Sprachbarrieren leicht überwunden werden“, sagt Germann.

Für die Kaffeetafel hatten Vereinsmitgliederinnen süße Schlemmereien gebacken und außerdem eine Kuchenspende von der Konditorei Schmerker erhalten. Erfrischungen kamen von Getränke Boxheimer. „Da nicht alle Kuchen aufgegessen worden, haben wir einige Naschwaren noch zu den Erntehelfern gebracht, die gerade auf dem Feld beim Spargel stechen waren. Auch die Saisonarbeiter waren über das Geschenk sehr glücklich“, berichtet Germann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Obendrein kam eine Geldspende von TGA Kurpfalz UG zum Kauf für Süßigkeiten und Spielzeug für die Kinder. Germann fügt hinzu: „Es war ein sehr gelungenes Fest im Vogelpark. Wir haben spielende Kinder und viele glückliche Gesichter gesehen.“ Die restlichen Süßwaren hatten die Mitglieder am nächsten Tag bei der Tafel Lampertheim abgegeben: „Wir bedanken uns bei allen Sponsoren. Auch bei der Stadt Lampertheim für die Unterstützung.“ roi