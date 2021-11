Kinder sorgen für Adventszauber

Lampertheim. Seit vielen Jahren ist es in Lampertheim eine schöne Tradition, dass die Schaufenster mancher Geschäfte in der Innenstadt mit Bastelarbeiten einiger Kinderbetreuungseinrichtungen dekoriert werden. Gebastelt werden Weihnachtsdekoration aus Naturmaterialien, aber auch Vogelhäuschen und Vogelfutter. In den vergangenen Jahren wurden sogar Seifen gesiedet. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Auch in diesem Jahr beteiligen sich zehn Kinderbetreuungseinrichtungen an der Aktion. Die Bastelarbeiten schmücken nicht nur die Schaufenster und Geschäfte der Einzelhändler, sondern können auch vor Ort gekauft werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Florales kann man Weihnachtsdeko kaufen, die von den kleinen Künstlern der Kita Rosengarten gebastelt wurde. Im Reformhaus Henkelmann gibt es Vogelhäuschen und Vogelfutter der Kita Neuschloß. Im Schuhhaus Hörmann werden unter anderem Naturbilder und gestrickte Tierchen der Kita Europaring angeboten. Bei Me & More bieten gleich drei Einrichtungen ihre Bastelarbeiten zum Kauf an. Der Waldkindergarten Fuchsbau hat neben Vogelhäuschen auch Fensterdeko gebastelt. Die Kita Schwalbennest bietet Buch- und Lesezeichen sowie dekorative Aufhänger an. Auch die kleinen Künstler der Kindervilla 123 waren fleißig. Die Kinderbetreuung der Seehofschule aus Hüttenfeld bietet im Stoffatelier in der Domgasse unter anderem Zimtengel an. Fleißig gebastelt wurde auch von den Kindern der Kita Guldenweg. Die Weihnachtsdeko aus Naturmaterialien und Metall kann man im Weltladen kaufen. Im Fotostudio Eichler gibt es die Weihnachtskarten und Weihnachtliches zum Aufhängen der Kita am Graben. Bei Feinkost Cavatappi werden Windlichter, Sterne und Engel der Kita Alfred-Delp angeboten.

Der Verkaufserlös kommt allen Einrichtungen gleichermaßen zugute und wird durch das Stadtmarketing für diesen guten Zweck aufgestockt. Kaufen kann man die Werke der kleinen Künstler bis Weihnachten während der Öffnungszeiten der jeweiligen Geschäfte. red