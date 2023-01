„Kinder sollen einfach gemeinsam Spaß haben“

„Lass uns da gleich hochklettern. Sieht doch echt abenteuerlich aus“, sagt ein Junge zu seinem Kumpel, als der Hochseilgarten im Alten Lorscher Weg offiziell in Betrieb genommen wird. Das Spielplatz-Projekt in Neuschloß soll 2023 nicht das einzige bleiben, das Kindern und Jugendlichen mehr Spaß nach Lampertheim und in seine Stadtteile bringt. „Wir haben uns einiges vorgenommen“, sagt Sabine

...