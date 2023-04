Kinder mit großer Ausbeute im Vogelpark

Lampertheim. Der Osterhase war da! Pünktlich zum Ostersonntag versteckte der Osterhase auf dem Spielplatz des Vogelparks Lampertheim seine Eier, die von über 60 Kindern gesucht wurden. Gegen elf Uhr ging es am Vormittag mit der Sucherei los. Alle Gäste wurden beim Eintreffen von den ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern herzlich empfangen und bekamen eine Einweisung zum Suchen. Denn damit jedes Mädchen und jeder Junge gleiche Chancen auf die Geschenke hatte, überlegten sich die Mitglieder des Vereins ein ganz besonderes Konzept.

Im Vorfeld mussten für die Suche Eintrittskarten erworben werden, anhand denen die Anzahl der suchenden Gäste festgestellt werden konnte, so dass es für jedes Kind eine eigene Präsenttüte gab. Der Preis der Eintrittskarte entsprach den Kosten der Präsenttüte, die jedes Kind im Tausch für ein gefundenes Ei bekam. „Wir haben Symbole auf die Holzeier geklebt.“, erklärte Melanie Klug den Besuchern.

Alle jungen Besucher bekamen eine Karte mit einem Symbol und hatte die Aufgabe, das Ei zu finden, dass genau dieses Symbol aufgeklebt hatte. Mit dem gefundenen Ei konnte das Kind anschließend zur Osterhasin gehen, das Holzei abgeben und im Gegenzug eine Tüte mit Geschenken und einem hartgekochten Ei bekommen. „Mit diesem Konzept kann jedes Kind gleich viele Geschenke bekommen und keiner geht leer aus.“, so Sandra Gogolok, die zweite Vorsitzende des Vereins.

So konnten auch Familien, die aufgrund weiterer Ostersonntag-Aktivitäten etwas später kamen, die gleichen Chancen haben wie Familien, die direkt zur Eröffnung vor Ort waren. Auch Mädchen und Jungen ohne Voranmeldung gingen nicht leer aus und bekamen vom Hasen eine Kleinigkeit. Da sie kein Ei mit Symbol für sich finden konnten, hatte der Vogelpark Trostpreise wie Seifenblasen in einem Korb, an dem sich die übrigen Kinder bedienen konnten. Falls sie ihr Ei nicht finden konnten, packten Osterhase und Huhn höchstpersönlich bei der Suche mit an, bis alle jungen Gäste das Ei mit der entsprechenden Symbol finden konnte.

Damit der Vogelpark nicht zu überlaufen war, teilte der Verein die Suchaktion in zwei Gruppen auf. Die ersten 30 Kinder hatten ein Zeitfenster von elf bis 13 Uhr, die zweite Gruppe war von 14 bis 16 Uhr an der Reihe. Zwischenzeitlich gaben die Osterhasin und ihre treuen Helferinnen und Helfer ihr Bestes, die Holzeier wieder zu verstecken und alles für die nächste Gruppe vorzubereiten. Das ausgefallene Konzept des Vereins erwies sich als gut geeignet. „Wir haben gutes Wetter“, hob Stephan Germann hervor, der gemeinsam mit Klug die Gäste begrüßte. Daher habe eine gelassene Stimmung vorgeherrscht.

Großes Staunen

Die Gäste wurden mit selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Flammkuchen versorgt. Die Kinder halfen sich gegenseitig und gingen mit den Eiern, die nicht für sie gedacht waren, sorgsam um. „Es läuft richtig gut.“, lachte Monika Albrecht, die den Kindern gemeinsam mit Gogolok ihre Tütchen überreichte. Die beiden sorgten in ihren Kostümen bei den Kindern für großes Staunen und machten die Suche für die Kinder zu einem großen Erlebnis.

Nachdem alle mit Kaffee und Kuchen gestärkt waren, ging es für die Besucher wieder nach Hause um dort den Ostersonntag zu feiern. Und die Kinder verliesen mit großer Ausbeute den Vogelpark.