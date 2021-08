Kinder mit Eifer dabei

Hofheim. Ein über drei Tage andauernder Graffitiworkshop des Katholischen Familienzentrums bildete das dritte von insgesamt 20 Projekten im Rahmen des landesweiten Projekts „KinderRechte 20/21“, das durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration gefördert wird. Nachdem bei den Auftaktveranstaltungen die Kleinen im Kindergartenalter im Mittelpunkt standen (wir berichteten), richtete sich dieses kostenlose Angebot erstmals an Kinder zwischen zehn und 14 Jahren.

Hierfür konnte das von Heike Kissel-Eltrop geleitete Familienzentrum den Bürstädter Graffiti-Künstler Jascha Held vom 2003 gegründeten Studio 68 aus Mannheim gewinnen, der als Trainer gebucht und das vorgegebene Konzept mit den Kindern umsetzte. Bei der Auftaktveranstaltung ging es ums gegenseitige Kennenlernen der Teilnehmer. Dabei gab es auch Informationen zum Kinderrechtspfad und zur UN-Kinderrechtskonvention, insbesondere über das „Recht auf Schutz vor Diskriminierung“.

Dieses Thema erarbeiteten sich die 14 Teilnehmer zunächst gemeinsam mit ihrem Projektleiter. Ein Rollenspiel machte dabei deutlich, was es heißt, ausgegrenzt zu sein. So wurden die Kleinen für die Thematik auf praktische Art und Weise sensibilisiert. Der erfahrene Künstler ließ den Kindern viel Spielraum bei der Erarbeitung und Ideenfindung der Motive, die letzten Endes an die von Michael Wahlig zur Verfügung gestellte Außenwand an der Ecke Bahnhofstraße/Bibliser Weg seines Biergartens der „Vorstadt“ projektiert wurden.

„Schön, dass es so etwas gibt“ freute sich der Chef der „Vorstadt“ über das Angebot des Familienzentrums und spendierte obendrein allen noch ein Mittagessen. Verantwortlich vonseiten des Familenzentrums zeigte sich als Projektbeauftragte Marion Milius. Auch der Slogan „Kinder haben Rechte“ wurde von den Workshopteilnehmern am Ende mehrheitlich selbst bestimmt und an die acht Teile umfassende Wand gesprayt. Über alle entwickelten Bildmotive hinweg zieht sich ein fortlaufender Regenbogen, der die einzelnen Elemente verbindet.

Die Kinder waren mit viel Eifer dabei, konnten sich bei dem großen Platzangebot der Wand entfalten und sogar ihren Namen verewigen. Jascha Held hilft und unterstützt dann bei der Feinarbeit, zeichnet die eine oder andere Schablone vor, lässt den Kleinen viel Gestaltungsspielraum. „Es ist ihre Thematik, die sie aufgreifen“ so der Bürstädter Künstler, der viel Projekterfahrung hat und von der Ideenumsetzung begeistert ist.

Auch Passanten blieben immer wieder stehen und bestaunten das Werk, das zu einem farbenfrohen Blickfang avanciert. Die dritte Station des Kinderrechtspfades zeigt sich erstmals im öffentlichen Raum, zentral gelegen und erzeugt damit auch bei Erwachsenen Aufmerksamkeit. Die farbige Außenwandgestaltung dürfte künftig noch mehr Menschen auf das Projekt aufmerksam machen. Den Protagonisten selbst setzte allenfalls die stechende Sonne zu. „Heiß, aber voll cool“, meinte einer der Teilnehmer voller Stolz. fh