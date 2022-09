Kinder lassen Freizeit Revue passieren

Hüttenfeld. Zum zweiten Mal führte die Kinderfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld die Sechs- bis 13-Jährigen und ihr Betreuerteam an den Alpsee im Allgäu. Die Gruppe verbrachte ereignisreiche Tage bei bestem Wetter (wir berichteten) in der schönen Voralpenlandschaft. In einem Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche ließ nun die Freizeitgruppe die Gemeinde an diesen Ferientagen teilhaben. Es wurden Bilder gezeigt von den vielen Aktivitäten und dem Spaß, den man miteinander hatte.

Aber man widmete sich auch biblischen Themen. So wurde die Geschichte der Arche Noah anhand eines Abenteuers von drei Pinguinen mit den Kindern bildlich behandelt. Und auch in diesem Gottesdienst durfte die Gemeinde, natürlich waren viele Kinder und auch die Eltern dabei, noch einmal in Wort und Bild die unterhaltsame und teils auch lustige Geschichte miterleben. Dazwischen wurden neue geistliche Lieder auf der Gitarre begleitet gesungen. Präsentiert wurde auch eine große Leinwand mit dem Regenbogen aus der Noahgeschichte, die in der Freizeit von den Kindern angefertigt wurde und mit die dem Bild eines jeden Teilnehmers versehen war. ron (Bild: ron)