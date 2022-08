Kinder gehen gemeinsam auf Safari in die Steinzeit

Lampertheim. Zu Beginn der Ferienspiele trafen sich 23 Kinder in der Schillerschule, um sich nach den Coronamonaten im Frühjahr jahrgangsübergreifend wieder neu kennenzulernen. In den darauf folgenden Tagen wurden Ausflüge in die nähere Umgebung der Schule unternommen. Ziel waren der Alla-Hopp-Spielplatz in Bürstadt und der Herzogen-Ried-Park in Mannheim.

Kurz vor dem Ende der ersten Ferienwoche machten sich die Jungen und Mädchen auf eine Safari in die Steinzeit. Hierfür wurde die Stadtbücherei in Lampertheim besucht. Neben dem gemeinsamen Spielen stand das Ausprobieren von steinzeitlichen Handwerkstechniken im Vordergrund. So konnten unter anderem Kohlezeichnungen angefertigt oder Getreidekörner zu Mehl gemahlen werden. Zum Abschluss der Woche bauten die Kinder mit Eifer Insektenhotels, die sie anschließend mit nach Hause nehmen konnten, um dort einen Platz im Garten oder auf dem Balkon zu finden.

Ausflug ins Freilichtlabor

In der zweiten Woche besuchte die Gruppe das Freilichtlabor Lauresham in Lorsch. Nach einem ordentlichen Fußmarsch durch Lorsch waren die Kinder begeistert und etwas erstaunt darüber, dass sich die Klimaanlage heute vor 800 Jahren noch Lehm nannte und spürbar für Abkühlung in den Häusern sorgte. Die Herstellung der „Reise-Spiele“ im Lederbeutel hat allen viel Kraft und Geduld abverlangt, letztlich aber bei jedem zum glücklichen Erfolg geführt.

Immer wieder beliebt bei den Kindern ist der Besuch der Minigolfanlage in Lampertheim. Durch die Bäume ist der Minigolfplatz schön schattig und lässt deshalb auch ein ausgiebiges Abspielen der Bahnen zu, inklusive einer gemütlichen Tresenrunde mit Fanta und Chips. Auf dem Rückweg kam der Brunnen für eine erfrischende Abkühlung gerade Recht. Gute Laune und maximalen Spaß hatte die Gruppe am heißesten Tag der Woche beim Besuch des klimatisierten Dschungelcamps in Bürstadt.

In der dritten Woche der Ferienspiele waren drei Kinder der Schülerbetreuung des Lernmobil an der Goetheschule zu Gast, um gemeinsam mit neun Kindern der Schillerschule eine entspannte Woche zu verbringen. Diesmal stand das künstlerische und handwerkliche Arbeiten im Vordergrund. Es wurden Berliner Hocker gebaut, die die Kinder stolz mit nach Hause nahmen. Im Atelier entstanden Stillleben, die durch die Arbeiten des italienischen Malers Guiseppe Morandi inspiriert waren. Die Arbeiten sind jetzt in der Mensa der Schillerschule zu bewundern. Auch entstanden Skulpturen nach gemeinsamen Betrachtungen von Arbeiten des Künstlers Pablo Picasso.

Gemeinsam mit der Gruppe der Schülerbetreuung des Verein Lernmobil der Pestalozzischule ging es für die Kinder mit dem Bus in den Heidelberger Zoo. Der gemeinsame Besuch der Kinder der Schiller- und Goetheschule in einem Restaurant in Lampertheim stellte einen schönen Abschluss dar. red